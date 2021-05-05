665.5 مليون درهم إيرادات «أغذية» في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة أغذية، أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2021، مشيرة إلى أن ربحية السهم الواحد بلغت 0.069 درهم، بنمو نسبته 57% على أساس سنوي، بينما سجلت المجموعة إيرادات إجمالية قدرها 665.5 مليون درهم، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت «أغذية»، في بيان، أنه ضمن قسم الأعمال الاستهلاكية للمجموعة، فقد وصلت إيراداتها إلى 430.5 مليون درهم، إذ ارتفع صافي الإيرادات في قطاع المأكولات، الذي يشمل معجون الطماطم والخضراوات المجمدة، والمخابز ومنتجات الألبان والأصناف التجارية بنسبة 23.5%، مع استمرار صعود اتجاه الاستهلاك المنزلي لأصناف معجون الطماطم والخضراوات المجمدة في أسواق كل من الإمارات ومصر.

وبيّنت أن إيرادات قطاع المياه والمشروبات بلغت 192 مليون درهم، حيث نمت أعمال قسم توزيع عبوات المياه (سعة خمسة غالونات) بنسبة 4% على أساس سنوي، نتيجة تحسّن المزيج الملائم للمبيعات وتنامي الحصة السوقية.

وفي الوقت نفسه، حافظت محفظة المياه المعبأة على ريادتها في السوق، من حيث الحجم والقيمة، بنسبة 29% و26% على التوالي.

وبلغت إيرادات قسم الأعمال الزراعية للمجموعة 235 مليون درهم، متراجعة مقارنة بإيرادات العام الماضي، التي كانت مدفوعة بالطلب المُسجل لمرة واحدة من برنامج الغذاء العالمي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، خليفة سلطان السويدي: «لقد أصبح نموذج الأعمال المرن أكثر من ضرورة تُمليها علينا المستجدات والتحديات التي واجهها الجميع في عام 2020، والحاجة إلى مواصلة النمو، إذ برزت صور هذا النهج في النتائج الاستثنائية خلال الربع الأول من العام الجاري». وأضاف: «إننا ماضون في مهمتنا بثقة أكبر، لاسيما بعد إعلاننا عن التوسع في السوق المصرية، عبر الاستحواذ على شركة (أطياب)، للدخول في قطاع اللحوم، ما سيولد فرصاً جديدة لتحفيز نمو المجموعة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، آلان سميث، إن «نتائجنا المالية خلال الربع الأول، تمثل شهادة على نموذج أعمالنا المرن كمجموعة رائدة، وقدرتنا على مواجهة التحديات خلال الأوقات الصعبة والأزمات، وبفضل قدرتنا على التكيف».

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