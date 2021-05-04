خدمات مالية.. تجنب الاحتيال الهاتفي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أكدت بنوك عاملة في الدولة أن البنوك لن تسأل متعامليها أبداً عن تفاصيل حساباتهم الشخصية، مثل بيانات اعتماد رقم حسابك، ومعلوماتهم في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المتحرك، أو تفاصيل بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان، مثل اسم المستخدم أو كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي أو رقم «CVV»، لذلك يجب عدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية. وفي هذا السياق، يجب تقييد الوصول إلى الهاتف المتحرك من خلال إنشاء كلمة مرور أو رمز تعريف شخصي، مع تفعيل خيار الإقفال التلقائي، وعدم تحميل تطبيق الخدمات المصرفية المتحركة بالضغط على أي رابط يصل عبر البريد الإلكتروني.

ويجب أيضاً عدم التحميل أو الضغط على الروابط الواردة من مرسلين غير مرغوب فيهم، مع تحديث التطبيقات وأنظمة التشغيل الخاصة بالهاتف المتحرك بشكل دائم، والتأكد من إغلاق تطبيق الخدمات المصرفية المتحركة بعد كل استخدام.

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