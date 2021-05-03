20 سائحاً الحد الاقصى للجولة السياحية في أبوظبي

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

حددت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي 20 سائحا كحد اقصى للجولة السياحية في الأماكن المفتوحة و10 سائحين كحد اقصى في الاماكن المغلقة برفقة مرشد سياحي واحد مع الالتزام الصارم بجميع الإجراءات الاحترازية

كما حددت الهيئة في تعميم اصدرته اليوم عددا من الإجراءات والبروتوكولات الخاصة بالجولات السياحية للوقاية من كوفيد -19 على راسها خضوع مرشد الجولة السياحية لاختبار كوفيد -19 قبل الجولة على ان يستانف العمل اذا كانت النتيجة سلبية والامتناع عن تقديم الخدمات اذا ظهرت عليه ايه اعراض للمرض حتى لو كانت خفيفة مع توجيه المرشديين بتثبيت تطبيق الحصن

كما نص التعميم على فحص درجات الحرارة لجميع المرشديين والزوار على ان يتم أصحاب كل زائر تبلغ درجة حرارته 37,3 درجة مئوية او اعلى الى غرفة عزل متخصصة وإبلاغ خدمة استجابة في مراكز عمليات دائرة الصحة على ان تمنع مشاركة الزوار الذين تظهر عليهم اعراض الانفلونزا في الجولات السياحية

كما وجهت الدائرة بالزام جميع الزوار ومرشدي الجولات السياحية بارتداء الأقنعة في كل الأوقات وتجنب اختلاط الزوار الاجتماعي مع اشخاص خارج مجموعتهم والحفاظ على مسافة التباعد الامنة المحددة بمترين بين مرشد الجولة والزوار وتجنب كافة اشكال التحية او الوداع التي تتضمن التواصل الجسدي مع الزوار

ووجهت الدائرة بضمان توفير معقمات اليدين للزوار وغسل اليدين على نحو متكرر بالماء والصابون والمعقم وتعقيم المقتنيات الشخصية وأنظمة استقبال الصوت وسماعات الراس

كما وجهت الدائرة بتوفير معلومات المواقع الاثرية في الأماكن المفتوحة او الواسعة مع مراعاه مسافة التباعد الامن مع التنسيق لتفادي الازدحام عند وصول المجموعات السياحية

ووجهت بتجنب اصطحاب المواد المطبوعة مثل الخرائط والكتيبات وفي حال تعذر ذلك يتم حفظها ضمن مغلفات بلاستيكية سهلة التنظيف والتعقيم مع تجنب استخدام النقود والاستعاضة بها ببطاقات الدفع او غيرها من وسائل الدفع وبفضل ان تكون غير تلامسية عند سداد رسوم الخدمات مشيرة الى غسل اليدين او تعقيمهما بأسرع وقت ممكن عند الدفع النقدي

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