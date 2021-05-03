دليل لإصدار وتعديل عقود التأسيس

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أوضحت اقتصادية دبي أن دليل إصدار وتعديل عقود التأسيس، الذي تم إطلاقه من قبل قطاع التسجيل والترخيص التجاري، يحتوي على معلومات شاملة عن إصدار عقد التأسيس ومرفقاته.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات، وتطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لجميع المتعاملين وفق أرقى المعايير العالمية، كون المتعامل الركيزة الأساسية للنجاح.

وأفادت بأن الدليل صمم لتزويد متعاملي اقتصادية دبي بالمعلومات التي يحتاجونها لضمان إتمام وإنجاز معاملاتهم وطلباتهم، والإجابة عن استفساراتهم ومتابعتها بأقصى سرعة ممكنة تلبي احتياجاتهم.

كما يؤكد الدليل الدور الحيوي لاقتصادية دبي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الرفاهية والازدهار والسعادة لسكان إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

ويقدم قطاع التسجيل والترخيص التجاري العديد من الخدمات لرجال الأعمال والراغبين في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتأتي ضمن هذه الخدمات العديد من الإجراءات والخطوات والمعلومات الضرورية لمزاولة هذه الأنشطة بالشكل المثالي، وفي أشكال قانونية متعددة تلائم كل فئة.

ويضمن هذا الدليل أشكال عقود التأسيس التي تقوم اقتصادية دبي بإصدارها وتصديقها، وإصدار ملحقات لها في حال التعديل.

وبإمكان أصحاب الأعمال والشركات في إمارة دبي تصديق عقود التأسيس وجميع الملاحق التابعة لها إلكترونياً لدى مراكز الخدمة المعتمدة، وذلك لعقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وعقود الأعمال المدنية ووكيل الخدمات، أو من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية إلى الرقم (6969)، دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي.

ويضم الدليل معلومات حول عقد وكيل خدمات، وعقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، وعقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وعقد الأعمال المدنية، ورسوم طلب ملحق تعديل عقد تأسيس، والوثائق المطلوبة من الشخص الاعتباري، وخدمة إرسال الرسائل النصية، وطلب ملحق تعديل عقد تأسيس (إضافة/‏‏‏ انسحاب شريك، تغيير اسم تجاري، إضافة نشاط للسجل، إضافة/‏‏‏ تغيير/‏‏‏ حذف نشاط، تعديل رأس المال، تغيير اسم شريك/‏‏‏ مدير، تغيير جنسية شريك/‏‏‏ مدير، إضافة /‏‏‏تغيير/‏‏‏ حذف مدير)، تغيير نسبة الحصص، تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ.م.م، وتغيير وكيل خدمات محلي للمؤسسة.

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