«الأنصاري للصرافة» تُعفي المتعاملين من رسوم التحويل إلى صندوق هندي للإغاثة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الأنصاري للصرافة» المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العُملات الأجنبية، عن إعفاء المتعاملين معها من رسوم تحويل الأموال لكل التحويلات النقدية المُرسلة إلى «صندوق رئيس الوزراء لمساعدة المواطنين والإغاثة في حالات الطوارئ (PM-CARES) في الهند».

وأفادت في بيان لها، أمس، بأن المبادرة جزء من المساعي الحثيثة التي تبذلها الشركة للتضامن مع الشعب الهندي في تجاوز الأزمة التي سببتها الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للصرافة»، راشد علي الأنصاري، إن «مبادرة الشركة تعبّر عن أسفنا الشديد لرؤية تفاقم أزمة تفشي فيروس (كورونا) المستجد في الهند».

وأضاف: «نجدد تضامننا مع الشعب الهندي في ظل الأزمة القائمة، ونؤكد له أنه ليس وحيداً، إذ يقف المجتمع الدولي بأكمله معه»، معلناً مبادرة «الأنصاري للصرافة» بإلغاء رسوم تحويل الأموال لجميع التبرعات النقدية المُرسلة إلى «الصندوق الإغاثي» (PM-CARES).

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