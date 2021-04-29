"كاثي باسيفيك" تستأنف رحلاتها بين دبي وهونغ كونغ 21 مايو المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت كاثي باسيفيك، شركة الطيران التي تتخذ من هونغ كونغ مقرّاً لها، عزمها استئناف رحلاتها الأسبوعية المباشرة بين دبي وهونغ كونغ، والتي ستنطلق من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، اعتباراً من يوم الجمعة 21 مايو 2021. وستوفر هذه الخدمة لسكان الإمارات وزوارها رحلات مريحة إلى هونغ كونغ وغيرها من المحطات ضمن الشبكة الآسيوية للشركة، بما فيها الفيليبين وإندونيسيا والصين واليابان وغيرها.

وتعتزم الشركة استخدام طائرات "أيرباص" من طراز إيه 330-300 المزودة بقُمرة من درجتين، بما فيها درجة الأعمال الخاصة بشركة كاثي باسيفيك، والمزودة بالمقاعد، الحائزة على جوائز، والتي يمكن تعديلها لتصبح أسرة؛ فضلاً عن الفواصل التي تضمن الخصوصية الكاملة، والإضاءة القابلة للتعديل، والطاولات القابلة للتوسع، ومقابس الطاقة، وإعدادات الجلوس والنوم التي يُمكن ضبطها بكل سهولة بضغطة زر واحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيشنو راجيندرن، مدير منطقة الشرق الأوسط لدى كاثي باسيفيك: "مثّلت دبي واحدةً من أهم المحطات بالنسبة لشركتنا لأكثر من أربعة عقود مضت، وإننا متحمسون للغاية لاستئناف رحلاتنا التي تنطلق منها. كما نتطلع قُدماً لاستقبال المسافرين من المنطقة مرة أخرى، وتوفير مجموعة من خدماتنا الشاملة والمدروسة لهم، إلى جانب تقاليد الضيافة الآسيوية المميزة. وسيتمكن عملاؤنا من الاستمتاع برحلات موثوقة مع خدمة كاثي كير، التي تؤكد على التزامنا بتوفير تجارب سفر صحية وآمنة ومريحة لضمان رفاهية المسافرين".

وأضاف: "يستند قرار استئناف الرحلات عبر هذا المسار الاستراتيجي إلى الارتفاع في معدلات الطلب عليها، مما يؤكد على جهودنا المتواصلة لدعم تعافي قطاعنا من تداعيات أزمة كوفيد-19. كما تعزز هذه الخطوة خدمات الشحن الجوي، من خلال دعم رحلات الشحن المجدولة التي استمرت في العمل طوال هذه الفترة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news