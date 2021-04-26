«طيران الإمارات» تطلق عروضاً سعرية تزامناً مع عيد الفطر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت شركة طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات، تزامناً مع عيد الفطر، للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية، لافتة إلى أن عروض الناقلة تبدأ من 1525 درهماً.



وأفادت في بيان لها أمس بأن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم، ولغاية الأول من مايو المقبل، على أن يتم السفر حتى 30 سبتمبر 2021.



وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى القاهرة من 1525 درهماً، وإلى إسطنبول من 1675 درهماً، وإلى لارنكا من 2395 درهماً، وإلى أثينا من 2555 درهماً، وإلى سيشل من 3475 درهماً.



أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال، فتبدأ من 6595 درهماً إلى القاهرة، ومن 10 آلاف و985 درهماً إلى إسطنبول، ومن 11 ألفاً وخمسة دراهم إلى لارنكا، ومن 12 ألفاً و835 درهماً إلى أثينا، ومن 10 آلاف و25 درهماً إلى سيشل.



وذكرت «طيران الإمارات» أنه يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم مع «الإمارات للعطلات»، ابتداءً من 1849 درهماً للشخص الواحد، للاستفادة من تجربة مميزة لمدة ثلاث ليال في فنادق عالمية، وبرامج إضافية إلى مزيد من الوجهات بأسعار خاصة.





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