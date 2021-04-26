صندوق النقد: 3.4% نمو اقتصاد دبي في 2021

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.4% خلال العام 2021، بدعم من الزخم المتوقع لاستضافة الإمارة لإكسبو 2020 في أكتوبر المقبل وتحسن أداء القطاعات غير النفطية.

وأفادت بيانات حديثة لصندوق النقد ، أن رفع نمو اقتصاد دبي إلى 3.4% خلال العام الجاري، جاء متزامناً مع رفع توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام من توقعات سابقة في أكتوبر الماضي بلغت 1.3% إلى 3.1%، كما في أبريل 2021.

وأرجع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد دبي والاقتصاد الوطني هذا العام إلى الزخم المتوقع مع استضافة الإمارة لإكسبو 2020 والذي سيسهم بدوره في تعافي العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وكذلك إلى نجاح برنامج التطعيم الواسع والمبكر للسكان الذي قامت به دولة الإمارات، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط.

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