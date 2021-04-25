1.121 مليار درهم صافي أرباح "أبوظبي التجاري" في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري 1.121 مليار درهم عن الربع الأول من العام 2021 بارتفاع نسبته 436% مقارنة بالربع الأول من العام 2020 وبارتفاع نسبته 11% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وأفاد البنك في بيان اليوم أعلن خلاله عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، بأن صافي الدخل من الفوائد بلغ 2.119 مليار درهم بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبانخفاض بنسبة 24% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وكان ذلك بشكل رئيس نتيجة الانخفاض في أسعار الفائدة والأوضاع الاقتصادية السائدة في الأسواق.

وقد تم تعويض ذلك بشكل جزئي من خلال ارتفاع الدخل من غير الفوائد الذي بلغ 802 مليون درهم بارتفاع بنسبة 14% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبنسبة 17% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 20% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وبنسبة 1% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 1.061 مليار درهم وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 36.3% في الربع الأول من العام 2021 أي أنها سجلت تحسناً بواقع 180 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة تحقيق وفورات من الاندماج (Merger Synergies) والاستفادة من مستويات الكفاءة التي أتاحها برنامج التحول للصيرفة الرقمية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات إضافية لضبط التكاليف.

ويمضي البنك قدماً في سعيه لاجتياز الوفورات المستهدفة (Synergy) بنهاية العام 2021 والبالغة 1 مليار درهم حيث نجح بالفعل في تحقيق وفورات بقيمة 917 مليون درهم بنهاية العام 2020.

ويواصل البنك التزامه بالنهج المتحفظ في تجنيب المخصصات، حيث بلغ صافي المخصصات 704 مليون درهم في الربع الأول من العام 2021 بانخفاض بنسبة 25% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبانخفاض بنسبة 63% عن الربع الأول الاستثنائي من العام الماضي.



وارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 10.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2021 لتصل إلى 138 مليار درهم، حيث شكلت نسبة 58% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع نسبة 51% بنهاية العام الماضي.

كما انخفض إجمالي ودائع العملاء بنسبة 5% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 239 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2021. ويعود ذلك نتيجة لتخارج البنك من الودائع لأجل عالية التكلفة.

وبلغ صافي القروض والسلفيات 236 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2021 بانخفاض بنسبة 1% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وذلك نتيجة لسداد قروض الشركات في القطاع العقاري بالإضافة إلى تجنيب المخصصات، فيما بلغ متوسط رصيد القروض والسلفيات 233 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2021.

بلغ إجمالي دفعات سداد العملاء الذين استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 6.716 مليار درهم.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 56 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2021.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 6.5% ونسبة تغطية المخصصات النقدية 88%، بينما بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 139% كما بتاريخ 31 مارس 2021.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: "حقق بنك أبوظبي التجاري انطلاقة قوية في بداية العام، حيث شهد صافي الأرباح عن الربع الأول من العام 2021 ارتفاعاً بنسبة 11% ليصل إلى 1.121 مليار درهم مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، ويعود هذا النمو الكبير بشكل رئيس إلى تحسن تكلفة المخاطر مقارنة بالربع الأول من العام الماضي".

وأضاف: "جاءت هذه النتائج لتعكس الأسس المؤسسية الراسخة للبنك وقدرة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ومجموعة الخدمات المصرفية الشركات على التكيف والحفاظ على دورها الريادي في الأسواق، كما كان للوفورات المحققة من عملية الاندماج (Merger Synergies)، وتسارع وتيرة التحول إلى الصيرفة الرقمية، وطرح المبادرات الإضافية لضبط التكاليف تأثيرٌ إيجابي على كفاءة جميع عملياتنا".



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