بيان من "الطيران المدني" بخصوص الرحلات المغادرة من الدولة إلى الهند

المصدر: موقع الإمارات اليوم



أشارت الهيئة العامة للطيران المدني أن الرحلات المغادرة من دولة الإمارات إلى الهند لن تتوقف خلال فترة تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند الى الدولة، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد أعلنت اليوم في وقت سابق عن تعليق جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من جمهورية الهند، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

وأشارت الهيئة في بيان أصدرته اليوم أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً لكي يسمح لهم بدخول الدولة، وذلك اعتباراً من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

الإمارات تعلق الرحلات القادمة من الهند

بيان من "طيران الإمارات" بخصوص الرحلات الجوية إلى الهند

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