بيان من "طيران الإمارات" بخصوص الرحلات الجوية إلى الهند

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم

قالت شركة طيران الإمارات إنه اعتبارا من 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام مقبلة، سيتم تعليق رحلات الشركة من الهند إلى الإمارات.

وأضافت الشركة في بيان على موقعها الشبكي أنه علاوة على ذلك لن يتم قبول المسافرين الذين سافروا عبر الهند في آخر 14 يوما للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات.

وبينت أنه يجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال "طيران الإمارات" للحصول على خيارات إعادة الحجز.

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