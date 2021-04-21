8.8 ملايين مسافر عبر مطارات الإمارات في الربع الأول

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

وصلت أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى أكثر من 8.8 ملايين مسافر، فيما بلغ حجم الشحنات الجوية عبر المنافذ الجوية نحو 786.3 ألف طن، وذلك بحسب بيانات للهيئة العامة للطيران المدني.

من جهتها، كشفت مؤسسة «أو إيه جي» المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية، ستشغّل 624 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الجاري.

المسافرون والشحن

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة وصل إلى ثمانية ملايين و820 ألفاً و252 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت الهيئة في بيانات أرسلتها إلى «الإمارات اليوم» أن حجم الشحنات الجوية، عبر المنافذ الجوية، وصل إلى 786 ألفاً و364 طناً.

وكانت الناقلات الوطنية واصلت خلال الفترة الماضية استئناف الجزء الأكبر من شبكة وجهاتها في مختلف الأسواق الدولية مع التخفيف التدريجي لقيود السفر إثر جائحة «كوفيد-19».

السعة المقعدية

إلى ذلك، كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة ستشغّل 624 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في 19 أبريل الجاري، مقابل 639 ألفاً في الأسبوع السابق عليه، بنسبة تراجع طفيفة بلغت 2.3%.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري ارتفعت بنسبة 254%، مقارنة بالأسبوع المقابل من أبريل 2020، الذي تزامن مع تعليق رحلات الركاب المجدولة في مطارات الدولة إثر جائحة «كوفيد-19»، حيث وصلت السعة المقعدية في ذلك الوقت إلى نحو 176 ألف مقعد.

الشرق الأوسط

ذكرت المؤسسة أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو 2.3 مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة تراجع وصلت إلى نحو 1.5%، مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 27% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

العالم

عالمياً، بلغت السعة المقعدية لشركات الطيران العالمية خلال الأسبوع الجاري نحو 61.1 مليون، بانخفاض نسبته نحو 2% على أساس أسبوعي، مسجلاً التراجع في الأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضحت «أو إيه جي»، أنه لاتزال ثلاثة من أكبر خمسة أسواق إقليمية تشهد تراجعاً في السعة على أساس أسبوعي مع خفض أكثر من 300 ألف مقعد في كل منها، حيث شهدت أوروبا الغربية انخفاضاً في السعة بنحو 12% في الأسبوعين الماضيين، بينما انخفضت السعة كل من جنوب وجنوب شرق آسيا بنسبة 10% في الفترة الزمنية نفسها.

وأضافت أن المناطق الأخرى ذات التخفيضات الكبيرة في السعة الأسبوعية، تشمل شمال إفريقيا (15%)، وجنوب أميركا (8%)، ما يسلط الضوء على التأثير العالمي المستمر للوباء.

تراجع

أفادت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن سعة الخطوط الجوية حول العالم تشهد تراجعاً، حيث ستنخفض السعة المقعدية حتى نهاية أغسطس المقبل بنسبة 4%، مع إزالة نحو 87.3 مليون مقعد إضافي من الجداول من قبل شركات الطيران.

• شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة ستشغّل 624 ألف مقعد خلال الأسبوع.

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