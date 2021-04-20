الاتحاد للطيران تبدأ العمل بجواز السفر الصحي اعتبارا من اليوم

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

سيحظى الضيوف المسافرون على متن رحلات الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من أبوظبي إلى شيكاغو ونيويورك وواشنطن وتورونتو، ابتداءً من اليوم ولغاية 16 مايو، باختبار تطبيق ترافل باس، جواز السفر الصحي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، والذي يتيح لهم مزيدًا من السهولة والوضوح أثناء إدارة بياناتهم لسفر صحي وآمن.

في هذا الشأن، تحدّث محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: "مع التغييرات المتواصلة على المتطلبات الصحية لسفر آمن، ترى الاتحاد أن جواز السفر الصحي الرقمي، يعتبر حلاً مناسبًا سيساعد في توفير مزيد من الوضوح للمسافرين فيما يخص متطلبات السفر ويسهل عليهم اتباع الإجراءات اللازمة. يأتي تعاون الاتحاد مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي بهدف توحيد الجهود والعمل معًا على تبسيط النهج العالمي الموحّد لجواز السفر الصحي، بحيث يصبح السفر أكثر سهولة وسرعة، مع اتخاذ الحكومات قرارًا بخصوص اللوائح والتوجيهات الضرورية لعبور أي وجهة من وجهات السفر."

يمكن للضيوف الراغبين بالمشاركة في الاختبار التجريبي، تنزيل تطبيق "IATA Travel Pass" عبر أبل ستور وحجز موعد مع أحد مراكز الفحص المعتمدة – LifeDiagnostics في شارع سلطان بن زايد الأول، أو مختبرات BioGenix في مدينة مصدر، أبوظبي. في المركز الطبي، ينبغي على الضيف إعلام موظف الاستقبال بمشاركته في اختبار "أياتا ترافل باس" مع إبراز جواز سفره وهاتفه المحمول للتأكد من وجود التطبيق عليه. فور ظهور نتيجة الفحص، سيتمكن الضيف من الاطلاع عليها عبر كل من تطبيق أياتا ترافل باس، ومنصة مركز الفحص الرقمية.

وبدوره أفاد نك كارين، نائب أول الرئيس لشؤون المطار والمسافرين والشحن والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بالقول: "ستساعدنا مشاركة الاتحاد للطيران باختبار "أياتا ترافل باس" في تعزيز الثقة على مستوى الحكومات والمسافرين، بتطبيقات الصحة الرقمية وقدرتها على إنعاش السفر الجوي بكل أمان وراحة بال وسهولة. سيوفّر التطبيق للمسافرين منصة موحدة لمساعدتهم على الامتثال مع مختلف قوانين وقواعد السفر الجديدة فور صدورها، وعلى صعيد الحكومات، فإنه سيسهم في ضمان استكمال كافة بيانات المسافر والتأكد من صحة الوثائق المقدمة."

سيتيح جواز السفر الصحي "أياتا ترافل باس" لضيوف الاتحاد إمكانية الحصول على "جواز رقمي" يستلمون عبره نتائج فحوصات كوفيد ويتأكدون من أهليتهم للمضي في رحلتهم. والأهم من ذلك أن "أياتا ترافل باس" سيسمح للمسافرين بالتحكم ببياناتهم وتسهيل مشاركة نتائج فحوصاتهم مع شركات الطيران والسلطات المعنية للسفر. كما أنه سيمنح المسافر سهولة وراحة أكبر في إدارة بياناته على امتداد الرحلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الضيوف المشاركين في المشروع التجريبي "أياتا ترافل باس" سيتستفيدون من أولوية الوصول إلى مختبرات الفحص في كل من Life Diagnostics و Biogenix وإتمام إجراءات سفرهم بوقت أسرع في المطار فضلاً عن حصولهم على قسيمة واي فاي 90MB مجانية لاستخدامها أثناء سفرهم. أما بالنسبة للضيوف غير الراغبين بالمشاركة في الاختبار التجريبي، فيمكنهم مواصلة اتباع النهج القائم والمتداول في مشاركة نتائج فحص مسحة الأنف مع الاتحاد من خلال تقديم نسخة مطبوعة للنتيجة عند مكتب إتمام إجراءات السفر.

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