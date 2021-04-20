30 % ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران إلى 3 وجهات عربية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لمواقع شبكية متخصصة في حجوزات الطيران ارتفاعاً في متوسط أسعار تذاكر السفر إلى ثلاث وجهات عربية، بنسب راوحت بين 20 و30% للرحلات المباشرة، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر خلال مايو المقبل.

وقال مديرون وعاملون في وكالات سفر، إن الوجهات العربية الأكثر طلباً تتمثل في كل من مصر والأردن ولبنان، مع توجه المقيمين لزيارة بلدانهم خلال عطلة العيد، متوقعين أن تشهد أسعار رحلات العيد ارتفاعاً متواصلاً خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى ذروتها بالنسبة للحجوزات الأخيرة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن الأسعار سترتفع مرة أخرى بالتزامن مع الإجازات المدرسية خلال الصيف المقبل، لافتين إلى أن نسب الزيادة في الأسعار لاتزال في مستويات معقولة خلال إجازة العيد، مقارنة بمتوسط الأسعار بفترة ما قبل الجائحة.

ارتفاع

وتفصيلاً، كشفت بيانات لمواقع شبكية متخصصة في حجوزات الطيران، ارتفاعاً في متوسط أسعار تذاكر السفر إلى ثلاث وجهات عربية، بنسب راوحت بين 20 و30% للرحلات المباشرة من السوق الإماراتية، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر خلال مايو المقبل.

وتشمل البيانات في المسح الذي أجرته «الإمارات اليوم» أمس، أسعار رحلات الذهاب والإياب المباشرة خلال الفترة بين 11 و16 مايو المقبل، مقارنة بمتوسط الأسعار في الأسبوع الجاري، أي الفترة بين 19 و24 أبريل 2021، وتمثل هذه الأسعار التي تخضع للتوافر أقل الأسعار كلفة، وهي تختلف عن الأسعار المرنة التي تتيح مزايا إضافية.

متوسط أسعار

ووصل متوسط أسعار رحلات الذهاب والإياب المباشرة إلى القاهرة إلى نحو 2100 درهم في المتوسط، مقابل نحو 1650 درهماً خلال فترة المقارنة، فيما بلغ المتوسط لأسعار الرحلات إلى عمان نحو 2150 درهماً مقابل 1600 درهم، بينما سجلت الرحلات إلى بيروت نحو 2000 درهم مقابل 1700 درهم.

ووفقاً للبيانات، تشهد أسعار تذاكر الطيران تراجعاً محدوداً بعد عطلة عيد الفطر لتصل إلى مستويات الأسبوع الجاري تقريباً، لترتفع في ما بعد مرة أخرى اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، إلى الوجهات ذاتها.

وجهات أكثر طلباً

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن أسعار تذاكر الطيران لرحلات عيد الفطر إلى الوجهات العربية الأكثر طلباً، بدأت الارتفاع التدريجي خلال الأسابيع الأخيرة، وهي في المتوسط أعلى بنسبة تراوح بين 25 و30%، مقارنة بمتوسط الأسعار في الأوقات العادية.

وأضاف سركيس، أن أسعار رحلات العيد ستشهد ارتفاعاً متواصلاً كالعادة خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى ذروتها بالنسبة للحجوزات الأخيرة، لافتاً إلى أن أسعار الحجوزات الأخيرة ستعتمد بدورها على مستويات الطلب إلى هذه الوجهات، لكنها ستكون أعلى من معدلاتها الحالية.

الطلب

وبيّن سركيس أن الزيادات في أسعار تذاكر الطيران في الفترة الحالية تعتبر قليلة مقارنة بمستوى الأسعار خلال الأعياد والمناسبات قبل جائحة «كوفيد-19»، نظراً لأن الطلب على السفر الجوي لايزال في مستويات أقل عالمياً، لافتاً إلى أن الناقلات الجوية تشغل سعات مقعدية ورحلات تتماشى مع مستويات الطلب في إطار ضبط تكاليفها التشغيلية.

ارتفاع تدريجي

من جانبه، قال رئيس شركة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن أسعار رحلات الطيران للحجوزات أعلى بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة الحالية، ووفقاً للمؤشرات المتاحة، فإنها ستواصل الارتفاع التدريجي في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن معدلات الطلب مشجعة.

وأوضح العابدي أن الوجهات العربية الأكثر طلباً تتمثل في كل من مصر والأردن ولبنان، مع توجه المقيمين في دولة الإمارات لزيارة بلدانهم خلال عيد الفطر، إلى جانب معدلات طلب أقل بالنسبة للوجهات السياحية، مشيراً إلى أن شركات الطيران تعدل الأسعار باستمرار بناءً على مستوى الحجوزات على الرحلات الجوية.

مستويات معقولة

بدوره، قال المدير العام لشركة «العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن متوسط أسعار تذاكر الطيران للرحلات الجوية خلال مايو المقبل أعلى بنسب تراوح بين 10 و25% مقارنة بمستويات شهر أبريل، لافتاً إلى أن عيد الفطر أسهم في رفع معدلات الطلب إلى وجهات عربية وأخرى سياحية بغرض قضاء العطلات.

وذكر أن الأسعار سترتفع مرة أخرى، بالتزامن مع الإجازات المدرسية خلال الصيف المقبل، مشيراً إلى أن نسبة أكبر من المتعاملين باتوا يسافرون حالياً مقارنة بالأشهر الأولى من بدء الجائحة، فيما من المتوقع أن نشهد زيادة أكبر في الطلب على السفر على مدار العام الجاري.

وأضاف العوضي أن نسب الزيادة في الأسعار لاتزال في مستويات معقولة خلال إجازة العيد، مقارنة بمتوسط الأسعار بفترة ما قبل الجائحة.

الحجز المبكر

قال رئيس شركة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن الحجز المبكر لايزال أفضل وسيلة لتفادي الزيادات الكبيرة في الأسعار، خصوصاً بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع عطل الأعياد والمناسبات، لافتاً إلى أهمية التحقق من متطلبات السفر إلى مختلف الوجهات. وأضاف العبادي أن الطلب على السفر الجوي بالنسبة للرحلات من الإمارات إلى الخارج، يشهد ارتفاعاً مرة أخرى، بالتزامن مع الإجازات المدرسية.

- الوجهات العربية الأكثر طلباً تتمثل في مصر والأردن ولبنان.

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