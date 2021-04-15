"دناتا" تنال اعتماد "أياتا" لمناولة المنتجات سريعة العطب في سنغافورة

المصدر: دبي- وام

نالت "دناتا" - إحدى أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، اعتماد مركز التميز لخدمات مناولة المنتجات سريعة العطب CEIV Fresh التابع لإتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" في مطار تشانغي في سنغافورة.

ويؤكد هذا الاعتماد قدرة دناتا على نقل المنتجات سريعة العطب والحساسة للحرارة كالفاكهة الطازجة واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والزهور وفقا لأعلى المعايير العالمية.

ويشهد الطلب على نقل المنتجات سريعة العطب نموا مستمرا مع تزايد حاجة المستهلكين إلى منتجات صحية على مدار العام. ويشكل الوقت والحرارة أبرز عاملين لنقل هذه المنتجات تفادياً لتلفها.

ويتوافق برنامج CEIV Fresh مع هذه المتطلبات الصارمة بناءً على لوائح "أياتا" لنقل الشحنات سريعة العطب حيث تجمع بين مدخلات تنظيمية وتشغيلية من خبراء صناعيين والحكوميين.

وقال رئيس الشحن في "دناتا سنغافورة" سام غولد، إن الطلب على النقل الآمن للمنتجات الحساسة الحرارة يرتفع وتستثمر دناتا باستمرار في البنية التحتية والتدريب وتحسين العمليات لضمان وصول الشحنات إلى العملاء في حالة ممتازة وتثبت شهادة CEIV Fresh الصادرة عن التحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" جودة وموثوقية خدماتنا كما تدعم موقع مطار شانغي كمركز شحن رائد للمنتجات الحساسة للوقت والحرارة.

وتدير دناتا مركزا متطورا لمناولة الأدوية والمنتجات سريعة العطب مساحته 1400 متر مربع في مطار تشانغي الدولي وهو قادر على مناولة 75000 طن من المنتجات الحساسة للحرارة سنويا ويقدم فريق الشحن في دناتا حلولا متميزة لمناولة وتخزين المنتجات الحساسة للحرارة إلى العملاء من الناقلات الجوية في سنغافورة.

يذكر أن دناتا حائزة أيضاً اعتماد CEIV Pharma من "أياتا" لعمليات مناولة الأدوية في مطار سنغافورة تشانغي. كما حصلت على شهادة الأيزوISO 9001:2015 لجودة خدمات مناولة الشحنات وشهادة "حلال" من قبل "مجلس أوغاما إسلام سنغافورة" لعنبر تخزين خاص في منشأة سلسلة الشحن الميرد الخاصة بها.

وتوفر دناتا الشريك الموثوق والمزوّد العالمي للخدمات الجوية لأكثر من 300 شركة طيران خدمات المناولة الأرضية والشحن وتموين الرحلات في 126 مطاراً ضمن 19 دولة.

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