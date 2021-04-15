أبوظبي تستقبل الشهر الفضيل بباقة من العروض الحصرية مع حملة "ليالي رمضان"

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اليوم، حملتها الجديدة بعنوان "ليالي رمضان"، والتي تقدم من خلالها باقة من العروض الحصرية على الأنشطة الترفيهية للمجتمع المحلي والزائر طوال الشهر الفضيل.

تتضمن الحملة عروضًا حصرية في أكثر من 70 فندقاً في جميع أنحاء العاصمة، بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم والمراكز التجارية، التي تتيح للمجتمع المحلي والزائر الاستفادة من نصف باقات الإقامة المصممة للجميع، أي الحصول على وجبتي الإفطار والسحور للصائمين، ووجبة الإفطار واختيار إما وجبة الغداء أو العشاء للمقيمين والزائرين غير الصائمين. كما تشمل العروض قسائم المنتجعات الصحية مقابل مدة لا تقل عن ليلتين في عدد كبير من الفنادق المشاركة.

وفي تعليق له قال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "من خلال حملة ليالي رمضان تجدد دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الدعوة إلى المجتمع للاستمتاع بتجارب استثنائية لا تنسى طوال الشهر الفضيل." وأضاف سعادته: "تعد هذه الحملة ثمرة الجهود التعاونية بين مختلف مكونات القطاع السياحي، وخطوة إضافية ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لتعزيز أداء القطاع السياحي، من خلال إطلاق عروض من شأنها حث المجتمع المحلي والزائر على المشاركة بشكل أكبر في مجموعة من الأنشطة الترفيهية، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على التعافي الاقتصادي الذي يشهده القطاع."

من جهة أخرى، تستعد مدن ياس الترفيهية لشهر مليء بالمغامرات، حيث سيتمكن زوار عالم فيراري أبوظبي من الاستمتاع بوجبة كومبو مجانية مع تذكرة الدخول الخاصة بهم ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا. كما سيتمكن زوار المدينة الترفيهية الاستمتاع الغير محدود بجميع الألعاب مقابل 100 درهم فقط وذلك من الساعة الرابعة عصرًا. وستوفر ياس ووتروورلد لعشاق المغامرات المائية دخول مجاني للأطفال مع كل تذكرة للبالغين وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً للاستمتاع بأكثر من 43 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً.

وسيكون زوار عالم وارنر براذرز أبوظبي على موعد مع الشخصيات المحبوبة مثل باتمان وباغز باني، والاستمتاع بوجبة الكومبو المجانية مع كل تذكرة دخول. كما يمكنهم الاستمتاع الغير محدود من الألعاب والمرافق الترفيهية مقابل 100 درهم فقط يوميًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً. ولهواة الرياضة ومغامرات تجارب القفز الحر والتسلق الداخلية الشيقة حصة مع أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم و أعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، وذلك من خلال عرض الدخول المجاني للصغار مقابل كل تذكرة للبالغين، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما تشمل مجموعة العروض المقدمة كجزء من حملة ليالي رمضان، تجارب تسوق فريدة مصحوبة بتخفيضات هائلة في عدد من المراكز التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عرض إصدارات محدودة لعدد من العلامات التجارية بما في ذلك ماكس مارا وتوري بورش وسيسلي ودي أند جي بيوتي وغيرلان وجسوير وغيرها. علاوة على ذلك، وبالتعاون مع زوماتو، سوف تقوم المطاعم المشاركة في مختلف أرجاء الإمارة بابتكار أصناف حلويات فريدة من نوعها خاصة بشهر رمضان المبارك، وتشجيع رواد المطعم على تناول هذه الحلويات خلال الشهر الفضيل لفرصة الفوز بجوائز قيمة.

بالإضافة إلى ذلك، وتحت عنوان "Sweetest Thing"، ستقدم الحملة بالتعاون مع Time Out، عروضًا ترويجية على مجموعة من أصناف الحلويات في أكثر من 70 مطعم في أبوظبي والعين. كما ستقوم المطاعم المشاركة بتقديم أصناف حلويات رمضانية مبتكرة خاصة بالشهر الفضيل، مصحوبة بمسابقات الهاشتاغ على وسائل التواصل الاجتماعي لفرصة الفوز بإمداد عام كامل من الآيس كريم مقدم من بروكلين كريمري. وكجزء من الحملة، سوف تستضيف الإمارة إفطار مخصص للعلامة التجارية بنفت، هو الأول من نوعه في المنطقة، وذلك في فيفتي سفن بوتيك كافيه خلال الفترة الممتدة من 22 أبريل ولغاية 6 مايو، والذي سوف يشهد إطلاق جدول رمضان لمستحضرات التجميل من بنفت، بالتعاون مع فعالية عروض أبوظبي.

وستقام الحملة الرمضانية في أبوظبي تماشيًا مع إرشادات الصحة والسلامة الصارمة المعتمدة في الإمارة، حيث تواصل مبادرة شهادة الأمان Go Safe، التي أطلقتها الدائرة، العمل لضمان تأمين تجارب سياحية وترفيهية آمنة، وتوفير أعلى قدر من الطمأنينة للمقيمين والزوار.

للحصول على القائمة الكاملة للفنادق والمطاعم والمقاهي المشاركة في الحملة، يرجى زيارة الموقع: ramadan.visitabudhabi.a

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