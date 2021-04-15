خدمات مالية.. تمويل الشركات الناشئة من «الإمارات للتنمية»

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

يقدّم مصرف الإمارات للتنمية الدعم المالي إلى روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، فضلاً عن التوجيه والمشورة.

وأوضح المصرف في إفصاح له أن هناك شروطاً لتمويل الشركات الناشئة، وهي:

-أن تكون الشركات التي تراوح الملكية الإماراتية فيها من 51% إلى 100%، على أن تكون الشركة بإدارة مواطن إماراتي.

-تمويل لشركة ذات استمرارية مثبتة في السوق، عمرها بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

-تراوح قيمة التمويل بين 300 ألف درهم حداً أدنى ومليوني درهم حداً أقصى.

-أما الشركات المسجلة في دولة الإمارات، فستستفيد من تمويل الأصول الثابتة للشركات الناشئة.

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