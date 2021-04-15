خدمات مالية.. تمويل الشركات الناشئة من «الإمارات للتنمية»
يقدّم مصرف الإمارات للتنمية الدعم المالي إلى روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، فضلاً عن التوجيه والمشورة.
وأوضح المصرف في إفصاح له أن هناك شروطاً لتمويل الشركات الناشئة، وهي:
-أن تكون الشركات التي تراوح الملكية الإماراتية فيها من 51% إلى 100%، على أن تكون الشركة بإدارة مواطن إماراتي.
-تمويل لشركة ذات استمرارية مثبتة في السوق، عمرها بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
-تراوح قيمة التمويل بين 300 ألف درهم حداً أدنى ومليوني درهم حداً أقصى.
-أما الشركات المسجلة في دولة الإمارات، فستستفيد من تمويل الأصول الثابتة للشركات الناشئة.
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