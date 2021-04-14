الإماراتية علياء الحميري عضوا بمجلس إدارة اتحاد الاقتصاديين والإداريين الأوروبي

المصدر: دبي- وام



اختار مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين في دول الاتحاد الأوروبي .. الإماراتية الدكتورة علياء الحميري لعضويته لتكون مسؤولة عن شؤون سيدات الأعمال والإتحادات النسوية في الاتحاد للعام 2021.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس إدارة الاتحاد من مقره في هولندا.

يذكر أن الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين منظمة مهنية غير ربحية معتمدة من المفوضية الأوروبية في بروكسل .

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