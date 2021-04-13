970 مليون درهم توزيعات نقدية لـ 20 شركة تأمين عن 2020

المصدر: أبوظبي - وام

شهد قطاع شركات التأمين المدرجة في الأسواق المالية نشاطاً جيداً، خلال العام الماضي، سواء على صعيد الربحية المتحققة أو التوزيعات النقدية على المساهمين، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية في جميع الدول نتيجة جائحة «كورونا».

وأظهرت البيانات المجمعة التي أصدرتها 20 شركة عاملة في القطاع، أن قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت مجالس إدارتها بتوزيعها على المساهمين بلغت نحو 970 مليون درهم عن أرباح عام 2020.

وكانت أرباح شركات القطاع، جاوزت 1.8 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو نسبته 16.7% مقارنة مع أرباح عام 2019. وقال الخبير المالي، جمال عجاج، إن توزيعات جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية فاقت التوقعات، خصوصاً في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة على كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وأضاف أن قيمة توزيعات قطاع شركات التأمين على المساهمين كانت جيدة بشكل عام، مشيراً إلى أن استمرار الشركات في منح العوائد للمساهمين يعكس حرصها بالمحافظة على سياسة ثابتة في مشاركة مستثمريها بما تحققه من أرباح بغض النظر عن ظروف العمل. وتشكل الأرباح النقدية التي قررت شركات التأمين توزيعها على مساهميها نحو 3% من إجمالي قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية حتى الخامس من أبريل الجاري، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 35 مليار درهم.

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