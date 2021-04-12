عمومية «إعمار» تصادق على توزيع أرباح بقيمة 10% من رأس المال

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت شركة إعمار العقاريّة، أمس، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية الـ25، وناقش أعضاء مجلس الإدارة الأداء الذي حققته الشركة خلال عام 2020، رغم الصعوبات والتحديات التي رافقت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما سلّط مجلس الإدارة الضوء على الإجراءات الصارمة التي تبنّتها الشركة، والتي أسهمت في استمرارية سير أعمالها على مدار العام.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 10% من رأس المال، إضافة إلى انتخاب مجلس جديد للإدارة يضم تسعة أعضاء.

ويضم مجلس الإدارة الجديد كلاً من: محمّد علي راشد العبّار، وجاسم محمّد عبدالرحيم العلي، وأحمد ثاني راشد المطروشي، وجمال ماجد خلفان بن ثنية، وبطي عبيد بطي الملا، وإيمان محمود أحمد عبدالرزاق، وأحمد جمال حسن جاوة، وهلال سعيد سالم سعيد المري، وسلطان سعيد محمد ناصر المنصوري.

ولفتت «إعمار» إلى تحقيقها مبيعات عقارية إجمالية خلال عام 2020، بلغت 10.902 مليارات درهم، منها 6.321 مليارات درهم داخل دولة الإمارات، مؤكدة أنه تم تحقيق هذا الأداء بفضل استقطاب «إعمار» المستمر للمستثمرين المحليين والأجانب.

وكشفت «إعمار» في بيان بأنها سلّمت، حتى الآن، أكثر من 72.1 ألف وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية، وتعمل حالياً على تطوير أكثر من 26 ألف وحدة سكنية في دولة الإمارات، و12 ألف وحدة سكنيّة في الأسواق العالمية.

وقال مؤسّس شركة إعمار العقارية، محمّد العبّار، إنه «على الرغم من التحديات، فقد تمكّنا من تخطّي المصاعب وحافظنا على قوتنا خلال عام 2020، بفضل دعم شركائنا المستمر، ونتطلّع إلى تطوير مشروعاتنا المستقبليّة، ومواصلة الابتكار والنهوض بالمشهد العقاري في دبي إلى آفاق جديدة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news