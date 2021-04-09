أول رحلة مسافرين لـ «فلاي دبي» بطائرة «ماكس» تحطّ في مطار «سيالكوت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكملت أول خمس طائرات من أصل 14 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس»، التابعة لشركة «فلاي دبي»، رحلات الاستعداد التشغيلي وحصلت على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني للعودة إلى الخدمة. وتنضم طائرات «ماكس» التابعة للناقلة إلى الطائرات الأخرى من الطراز نفسه التي عادت إلى الخدمة في أساطيل شركات عدة في أوروبا والمملكة المتحدة والأميركتين الشمالية والجنوبية.

وقامت أمس، «فلاي دبي» بتشغيل أول رحلة لها بطائرة «بوينغ 737 ماكس» من مطار دبي الدولي إلى مطار «سيالكوت» الدولي بباكستان، وغادرت الرحلة (FZ 327) الساعة 06:30 وهبطت في الساعة 10:12. وسيتم تشغيل رحلات بالطائرات الأربع الأخرى إلى كراتشي ومولتان وطهران.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «يمثل عودة طائرة (بوينغ 737 ماكس) إلى الخدمة، نهاية 22 شهراً من العمل الدؤوب الذي قام به المجتمع الدولي، ممثلاً بالهيئات التنظيمية وبجهود لا هوادة فيها لفريق (فلاي دبي) في الحفاظ على الطائرة وإعادتها لخدمة الركاب. وحان الوقت الآن لتحلق طائرات (ماكس) ضمن أسطولنا مرة أخرى».

وستواصل طائرات «ماكس» التسع المتبقية عملية الانضمام إلى الأسطول بمعدل طائرة واحدة من المقرر أن تنضم إلى الأسطول كل 10 أيام. وستعمل هذه الطائرات على دعم وإكمال جدول الرحلات الحالي الذي يخدم شبكة «فلاي دبي» التي تضم 76 وجهة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «الهدف الأساسي لجميع المعنيين هو إعادة الطائرة بأمان إلى خدمة المسافرين، ويسعدنا أن نرى مسافرينا يستمتعون مرة أخرى بالخدمات الاستثنائية على أسطولنا من طائرات (ماكس). إنها توفر راحة لا مثيل لها على متن طائرة ضيقة البدن في كل من مقصورتي درجة الأعمال والسياحية».

وإضافة إلى التحسينات والتعديلات على الطائرة وأنظمتها، فقد فرضت الهيئة العامة للطيران المدني تدريباً إضافياً للطيارين جزءاً من المتطلبات الصارمة لعودة الطائرة إلى الخدمة. وأكمل 233 طياراً من «فلاي دبي» التدريب في القاعات الدراسية كتدريبات إضافية وتدريباً على أجهزة المحاكاة، وهم الآن جاهزون للتحليق بأمان على متن طائرة «ماكس». ويستمر البرنامج التدريبي، حيث سيتلقى كل طيار من «فلاي دبي» تدريبات إضافية على طائرة «ماكس»، وهي معتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

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