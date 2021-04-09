تعديل لائحة الشركات الكورية بخصوص رسوم إغراق بطاريات السيارات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أصدرت دائرة جمارك دبي تعميماً بخصوص تعديل الإعلان الجمركي رقم (5) لعام 2017، بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الدول الخليجية من بطاريات السيارات ذات المنشأ أو المصدّرة من كوريا الجنوبية. وأوضحت الدائرة في التعميم رقم (7) لعام 2021، الذي حصلت «الإمارات اليوم»، أنه إلحاقاً بالإعلان الصادر عام 2017، واستناداً إلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، تقرر تعديل الجدول الوارد في المادة (2) من الإعلان الجمركي، بشأن تغيير مسمى شركة «أطلس بي إكس»، إلى «هانكوك أطلس بي إكس».

ووفقاً للإعلان يراوح هامش الإغراق كنسبة مئوية من القيمة على الشركات الواردة في الإعلان، وعددها خمس شركات، بين 12 و25%، إلى جانب نسبة تبلغ 25% على أي شركات أخرى.

وبحسب الإعلان الجمركي لعام 2017، فُرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق على واردات دول الخليج من بطاريات السيارات الكورية الخاضعة لبند التعرفة الجمركية، لمدة خمس سنوات.

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