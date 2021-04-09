«ديوا» تفوز بجائزتين عالميتين للتميز في التصميم المؤسسي والرقمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بجائزتين من جوائز «التميز العالمي في التصميم المؤسسي والرقمي 2020» من مؤسسة «آي سي إم جي» العالمية، ضمن فئة تقنية المعلومات الرقمية - حلول التمكين بالذكاء الاصطناعي، وفئة أفضل تصميم رقمي لوظائف الدعم، وذلك عن موظف الهيئة الافتراضي «رمّاس» المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تتبنى الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خدمات ذكية ورقمية في إطار استراتيجيتها لتحقيق مبادرة دبي (10X)، لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية». وأضاف الطاير أن «الهيئة تتيح جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ما يسمح للمتعاملين بإنجاز جميع معاملات الهيئة في أي وقت ومن أي مكان، ويوفر وقتهم وجهدهم، ويحقق سعادتهم، ويحافظ على البيئة»، مشيراً إلى أن «رمّاس» يدعم جهود الهيئة في توفير جميع خدماتها على مدار الساعة عبر العديد من القنوات والمنصات الذكية، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

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