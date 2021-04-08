طيران الإمارات: تمديد صلاحية التذاكر حتى 36 شهراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت طيران الإمارات عن آخر تحديثات على سياسة الحجوزات، ما يوفر للعملاء مزيداً من الثقة والمرونة في خطط سفرهم.

وأكدت، في بيان، اليوم، أنه بموجب التحديثات الجديدة، يمكن لعملاء طيران الإمارات، الذين يحملون تذاكر صادرة قبل 30 سبتمبر 2020، للسفر حتى 31 ديسمبر 2021، أو قسائم سفر صادرة خلال المدة ما بين 1 مارس و30 سبتمبر 2020، إعادة الحجز للسفر في أي وقت في غضون 36 شهراً، أي بتمديد 12 شهرا إضافياً عما كانت تتيح السياسة السابقة.

كما يمكن لحاملي التذاكر الصادرة بعد 1 أكتوبر 2020 للسفر قبل 31 ديسمبر 2021، استخدام تذاكرهم في أي وقت خلال 24 شهراً.

ولن تتقاضى طيران الإمارات أي رسوم مقابل إعادة إصدار التذاكر، ويمكن استرداد قيمة القسائم أو القطاعات غير المستخدمة من التذاكر من دون أي رسوم إضافية.

ولا يتعين على العملاء، الذين يحملون تذاكر صادرة مباشرة من طيران الإمارات، سواء عبر www.emirates.com أو مراكز المبيعات ومراكز الاتصال التابعة للناقلة، إجراء أي اتصال، حيث ستُمدّد التذاكر تلقائياً. أما العملاء الذين اشتروا تذاكرهم عبر وكالات السفر، فعليهم الاتصال بوكيلهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية لإعادة إصدار التذاكر.

وكانت طيران الإمارات، أول ناقلة جوية توفر لجميع ركابها تغطية تأمينية ضد مختلف مخاطر السفر، وتعمل الآن على تمديد هذه التسهيلات إلى ما بعد 31 مارس 2021 حتى إشعار آخر، ما يوفر قيمة مضافة وراحة بال لعملائها.

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