عمومية «تعاونية الشارقة» تقر توزيع أرباح بنسبة 20%

المصدر: أحمد الشربيني - الشارقة

أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الشارقة، توزيع عائد على رأس المال بنسبة 10%، إضافة إلى توزيع عائد على مشتريات المساهمين بنسبة 10% أيضا، وذلك عن أعمال التعاونية لعام 2020

وأفادت التعاونية في بيان حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الاجتماع السنوي للجمعية الذي عقد أمس، عن السنة المالية المنتهية 2020، صدق على تقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي، إضافة إلى المصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشارت التعاونية إلى أن حضور المساهمين الاجتماع، من خلال المشاركة الإلكترونية عن بعد بدلا من الحضور الشخصي.

وأضافت أن الجمعية العمومية، أقرت بتصويت أغلبية الأعضاء على توزيع عائد على المشتريات بنسبة %10 «مشتريات»، وعائد على الأسهم بنسبة 10% نقدا، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من كل ما يتعلق بإدارتهما لتعاونية الشارقة لسنة 2020.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2021.

وقال مدير العلاقات المجتمعية والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، فيصل خالد النابوده، إن «التعاونية» تنفذ حاليا خطط عمل جديدة للتوسع بمنافذها في قطاع تجارة التجزئة بمختلف مناطق الشارقة عبر ثلاثة منافذ جديدة ليتم رفع عدد منافذ التعاونية من 39 منفذا حاليا إلى نحو 42 منفذا بنهاية العام الجاري، وبما يواكب ارتفاع الطلب الاستهلاكي وبما يتيح تلبية احتياجات السكان في المناطق المختلفة.

وأضاف أن «التعاونية» رصدت 30 مليون درهم لدعم تخفيض أسعار أكثر من 20 ألف سلعة غذائية واستهلاكية خلال الحملات وعروض التنزيلات المخصصة لشهر رمضان، لافتا إلى أن التعاونية أطلقت مبادرة تستهدف تخفيض أسعار نحو 15 ألف منتج طيلة العام 2021، كما خصصت ميزانية إضافية بمبلغ 25 مليون لتلك العروض.

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