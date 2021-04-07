حمدان بن محمد: نتطلع لتجربة فريدة خلال إكسبو 2020 دبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي في موقع إكسبو2020، ووجه من خلاله بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة في الحدث العالمي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقدنا اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة #دبي في موقع إكسبو2020دبي.. ووجّهنا بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة في الحدث العالمي.. لضمان تجربة شاملة وآمنة لجميع المشاركين والزوار والعاملين".

وأضاف سموه: "سنرحب بالعالم في دبي ودولة الإمارات بحلول أكتوبر المقبل.. نتطلع لتجربة فريدة خلال إكسبو 2020 دبي بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. التي جعلت دبي وجهة مفضلة لأصحاب الأفكار الاستثنائية ومقراً عالمياً للأحداث الكبرى..".

كما اعتمد سموه استراتيجية خدمات الطب الطارئ في دبي، وقال: "اعتمدنا استراتيجية خدمات الطب الطارئ في إمارة دبي.. استراتيجيتنا تقوم على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الجاهزية الدائمة والمرونة للتصدي للأزمات والكوارث الصحية الطارئة.. ويبقى الهدف الأساسي تقديم خدمات صحية للجميع بأفضل المعايير العالمية..".

وتابع سموه قائلا: "كما اعتمدنا استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي.. التي ترتكز على تنويع المصادر وتعزيز إنتاجنا المحلي والحد من الفقد والهدر وتعزيز السلامة الغذائية.. لضمان حياة أفضل للمواطن والمقيم في دبي...".

وختاما، أضاف سموه: "واعتمدنا الخطة الشاملة للتنقل المرن في دبي التي ستخدم أكثر من 1.5 مليون نسمة من السكان على المدى القصير.. هدفنا تطوير بنية تحتية متكاملة للمواصلات وجعل دبي من أكثر المدن العالمية الصديقة للبيئة ولأصحاب الهمم..".

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