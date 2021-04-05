«ملّاك» يفوز بالفئة الفضية من جائزة «ستيفي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، الفئة الفضية من جائزة «ستيفي» العالمية في دورتها لهذا العام، تقديراً لتميز نظامها الإلكتروني «ملاك»، حيث تمكن النظام من التفوق في هذه المنافسة عن فئة توظيف الابتكار التقني في خدمة المتعاملين، لما يشتمل عليه من مزايا تقنية فريدة في هذا المجال.

ويتيح النظام لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، المرخصة والمسجلة حصرياً لدى مؤسسة التنظيم العقاري، تولي مهام إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، والحصول على خدمات أعلى درجة من الجودة.

ولا يمكن للشركات المطورة للمشروعات إدارتها بعد إنجازها وتسليم الوحدات العقارية للملاك.

كما يتيح النظام إمكانية الشركات تقديم طلبات اعتماد بدل الخدمات وبدل الاستعمال وتدقيقها من قبل مكاتب التدقيق المرخصة، ومن ثم مراجعتها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

وبعد المراجعة وفي حالة الموافقة عليها، يتيح النظام إصدار فواتير بدل الخدمات والاستعمال لملاك وحدات العقارات ذات الملكية المشتركة.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «نظام (ملاك) تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال فترة وجيزة نسبياً، وتعد هذه الجائزة تكريماً للجهود التي بذلتها مختلف الفرق في الدائرة لتقديم نظام بمستوى عالمي».

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