قصــــة برج.. «داماك ميزون» مبنى فندقي من 43 طابقاً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«داماك ميزون» مبنى فندقي، وهو أحد الفنادق التابعة لشركة «داماك للفنادق والمنتجعات»، ويتألف من 43 طابقاً فوق سطح الأرض، ويضم 355 شقة فندقية، تتنوع بين شقق تتكون من غرفة وصالة، وغرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، ويحتل الفندق موقعاً مثالياً بالقرب من شارع المركز المالي و«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، ويقع في «داون تاون دبي»، الذي يعد أحد أشهر الأحياء في المدينة، حيث يضم العديد من ناطحات السحاب السكنية والتجارية.

ويشتمل الفندق على العديد من المرافق الخدمية المميزة التي تلبي تطلعات السكان، حيث تتوافر صالة رياضية مجهزة بأحدث المعدات التي تمكّن المقيمين من ممارسة جلسات التمرين بشكل منتظم، كما يستطيع السكان تناول المأكولات في مطعم «ذا ميزون»، الذي يقدم مجموعة مختارة من الأطباق العالمية، كما يتوافر مسبح خارجي ونادٍ للأطفال، ويشتمل المبنى على العديد من المرافق الخدمية، مثل المصاعد عالية السرعة، وخدمات «الكونسيرج» ومواقف السيارات المظللة، وخدمة الواي فاي المجانية، وخدمات التوصيل من المطار وإليه.

وتعد منطقة «داون تاون دبي» ثانية أكثر المناطق طلباً للاستثمار العقاري في إمارة دبي، حيث تضم العديد من المعالم السياحية الشهيرة، مثل دبي مول وبرج خليفة ودبي أوبرا.

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