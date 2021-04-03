«تعاونية الشارقة»: 30 مليون درهم لخفض 20 ألف سلعة في رمضان

المصدر: أحمد الشربيني- الشارقة

قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد، إن «(التعاونية) رصدت 30 مليون درهم لدعم خفض أسعار أكثر من 20 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية خلال الحملات المخصصة لشهر رمضان المقبل، وبنسب تنزيلات متباينة ستتاح في 39 منفذا في مختلف مناطق الإمارة».

وأشار، في تصريحات أمس، على هامش اطلاق هذه العروض، إلى أن الحملات التخفيضية، والتي تأتي تحت أسم «فيض من خير»، لدعم السلع الرمضانية الأساسية، تتضمن أربعة عروض ترويجية متواصلة طوال الشهر، إلى جانب العروض الخاصة التي ستبدأ قبل بداية الشهر الفضيل بأسبوع، بنسب تخفيض لأكثر من 90% على جميع المنتجات الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلى عروض عيد الفطر المبارك، لتصل إجمالي العروض الترويجية المخصصة لهذا الشهر لستة عروض.

وأضاف الجنيد، أن «(التعاونية) طرحت أربعة أنواع من السلال الرمضانية لهذا العام، وبما يواكب مختلف متطلبات الفئات المختلفة لأسر المستهلكين، إذ تتراوح أسعار السلال ما بين 99 درهم، و399 درهما، وتحوي أصنافاً متنوعة تلبي احتياجات المتسوقين، بنسبة خصومات 50 % تقريباً، وتتضمن منتجات أساسية كالأرز والسكر والطحين والزيوت، والعصائر، وغيرها»، لافتا إلى أنه «يمكن للمستهلكين الحصول عليها عن طريق زيارة الفروع أوعبر التسوق من الموقع الإلكتروني».

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