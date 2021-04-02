«الإمارات للشحن الجوي»توصل 50 مليون جرعة لقاح إلى 50 وجهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع اقتراب حلول يوم الصحة العالمي في السابع من أبريل الجاري، أصبحت «الإمارات للشحن الجوي»، الشركة الأولى في العالم التي نقلت أكثر من 50 مليون جرعة من لقاحات «كوفيد-19» على رحلاتها، فضلاً عن نقل أكثر من 100 طن من المحاقن عبر العالم لدعم جهود توصيل وتسليم اللقاحات.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أنه منذ بدء التوزيع الدولي أواخر العام الماضي، نقلت أكثر من 220 طناً من لقاحات «كوفيد-19»، أي ما يعادل أكثر من 50 مليون جرعة، على أكثر من 150 رحلة من مواقع الإنتاج إلى 50 وجهة ضمن شبكة خطوطها عبر دبي، مشيرة إلى أن اللقاحات التي نقلتها توزعت على ستة أنواع مختلفة.

دعم المجتمعات

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان: «تفخر (الإمارات للشحن الجوي) بوصولها إلى رقم 50 مليون جرعة لقاح قبل حلول يوم الصحة العالمي»، مضيفاً: «بصفتنا شركة شحن جوي عالمية مسؤولة، فقد كانت جهودنا طوال العام الماضي موجهة دائماً لدعم المجتمعات التي نخدمها في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في الدول النامية، ومساعدتها على التعافي من التأثيرات المدمرة للجائحة، حيث قدنا جهود صناعة الشحن الجوي العالمية، وعملنا مع منظمات شريكة لنا في دبي لتوزيع لقاحات (كوفيد-19) بسرعة عبر دبي إلى بقية العالم».

مرونة وحيوية

وأكّد سلطان أن «الإمارات للشحن الجوي» حافظت على مرونتها وحيويتها خلال انتشار الجائحة، واستجابت بسرعة للمحافظة على انسياب حركة البضائع الأساسية في جميع أنحاء العالم، كما كانت من أولى الناقلات الجوية في العالم، التي استخدمت طائرات ركاب لرحلات الشحن فقط، من أجل نقل معدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية.

وبيّن أن الناقلة شغلت خلال عام واحد أكثر من 27 ألفاً و800 رحلة جوية، ونقلت ما يزيد على 100 ألف طن من السلع والمنتجات الأساسية.

مركز معتمد

وأشار سلطان إلى أنه في أوائل أكتوبر 2020، أنشأت «الإمارات للشحن الجوي» مركزاً جوياً معتمداً، وفق معايير التوزيع الجيد في الاتحاد الأوروبي «GDP» للمناولة، وتوزيع لقاحات «كوفيد-19» في مقرها الرئيس بدبي.

وقال إنه بفضل بنيتها التحتية المتطوّرة وقدرتها التخزينية الكبيرة، أصبحت «الإمارات للشحن الجوي» قادرة على نقل كميات كبيرة من اللقاحات من مواقع الإنتاج، وتخزينها في دبي، ثم إعادة توزيعها على رحلاتها إلى الدول النامية ذات البنية التحتية المحدودة الخاصة بسلسلة النقل المبرد.

تعاون

وذكر سلطان أنه في يناير 2021، تعاونت «الإمارات للشحن الجوي» مع شركة موانئ دبي العالمية والمدينة الدولية للخدمات الإنسانية ومطارات دبي، في إطلاق مبادرة لتسخير نقاط القوة الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي كمركز توزيع عالمي رئيس للقاحات «كوفيد-19»، كما أنه في فبراير الماضي وقّعت الناقلة مذكرة تفاهم مع منظمة «اليونيسف» لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات «كوفيد-19»، دعماً لـ«كوفاكس»، المبادرة العالمية التي تهدف إلى توزيع عالمي للقاحات.

«سكاي واردز طيران الإمارات» يطلق عرضاً حصرياً للأعضاء

أطلق «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، عرضاً حصرياً يتيح للأعضاء الارتقاء سريعاً إلى فئات أعلى.

ويتيح العرض للأعضاء الحصول على أميال فئة مضاعفة على رحلات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، التي يقومون بحجزها اعتباراً من أمس، وحتى 30 يونيو المقبل، للسفر حتى 30 ديسمبر 2021. ويتطلب التأهل للاستفادة من العرض الترويجي أن يكون العملاء أعضاء حاليين في البرنامج، أو الانضمام كأعضاء جدد قبل 30 يونيو 2021.

وإضافة إلى سرعة الارتقاء إلى فئات أعلى، فإن العرض الخاص يفتح أمام الأعضاء مجموعة واسعة من المزايا والمكافآت الحصرية.

ويسري العرض على أي تذكرة تُشترى من «طيران الإمارات» أو «فلاي دبي» خلال فترة العرض، بغض النظر عن الفئة السعرية، ما سيساعد أعضاء البرنامج على كسب ما يكفي من أميال الفئة بسرعة للارتقاء إلى مستوى فئة أعلى.

100

طن من المحاقن نقلتها «الإمارات للشحن الجوي» عبر العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news