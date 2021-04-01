سكان دبي زادوا 34 ألفاً خلال الربع الأول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهر مؤشر الساعة السكانية، على موقع مركز دبي للإحصاء، أن سكان إمارة دبي المقيمين إقامة معتادة بالإمارة، في نهاية الربع الأول من عام 2021، بلغ نحو ثلاثة ملايين و420 ألف نسمة، مقارنة بثلاثة ملايين و386 ألف نسمة، في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 34 ألف نسمة، وبنسبة زيادة بلغت 1%.

وذكر المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد السكان الذكور بلغ نحو مليونين و370 ألف نسمة، بنسبة 69.3% من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الإناث نحو مليون و50 ألف نسمة بنسبة 30.7% من إجمالي السكان.

يشار إلى أن تعداد سكان إمارة دبي، في نهاية عام 2020، بلغ أكثر من ثلاثة ملايين و411 ألف نسمة، مقارنة بثلاثة ملايين و356 ألف نسمة في الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها نحو 55 ألفاً، وبنسبة زيادة وصلت إلى 1.6%.

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