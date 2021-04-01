خدمات مالية.. حماية التعاملات المالية عبر الإنترنت

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يتعين على المتعاملين حماية المعلومات الخاصة بهم في جميع الأوقات، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو أثناء ممارسة نشاطاتهم المصرفية الاعتيادية، وذلك من خلال اتباع الإرشادات التي تتمثل في تجنّب وضع كلمات مرور سهلة التخمين مثل الاسم وتاريخ الميلاد، وعدم الكشف عن كلمة المرور لأي شخص.

كما يجب تجنب استخدام كلمة المرور نفسها لمواقع أخرى، وتغييرها باستمرار وعدم تدوينها، مع الحرص على الاتصال بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت عن طريق المواقع الرسمية وليس من خلال روابط أخرى، وتجنب الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من مقاهي الإنترنت أو المكتبات أو الأماكن العامة، والتأكد دوماً من إغلاق النافذة بمجرد تسجيل الخروج، وعدم ترك جهاز الكمبيوتر مع أي شخص آخر، والحذر من فتح رسائل البريد الإلكتروني من مصادر غير موثوق بها، وعدم الرد على الرسائل التي تطلب معلومات شخصية.

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