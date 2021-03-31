زيادة الإنفاق الاستهلاكي على قطاعي الفنادق والمطاعم في يناير

المصدر: أبوظبي - وام

شهد الإنفاق الاستهلاكي على قطاعي الفنادق والمطاعم في الإمارات ارتفاعاً كبيراً، خلال يناير من عام 2021، ما أسهم في دعم حركة القطاعين اللذين أظهرا نشاطاً متصاعداً بدءاً من أغسطس 2020.

وانعكس النشاط الذي سجلته الفنادق والمطاعم في الدولة على الرقم القياسي للقطاعين الممثلين في مؤشر أسعار المستهلك، إذ ارتفعا بنسبة 2.09% خلال يناير 2021، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأسهمت الزيادة المسجلة في الإنفاق الاستهلاكي على خدمات الفنادق والمطاعم في ارتفاع وتيرة نشاط القطاع السياحي في الدولة بشكل عام خلال يناير 2021.

وكانت إحصاءات سابقة صادرة عن دوائر السياحة في جميع إمارات الدولة، رصدت تسجيل نمو في قطاعي السياحة والفنادق بنسبة جاوزت 100% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

وتعدّ قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني وسياسة التنويع الاقتصادي.

وبحسب أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي صدرت في وقت سابق، فقد ارتفع عدد نزلاء الفنادق في دولة الإمارات إلى 3.385 ملايين نزيل خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس 2020، مقارنة بـ1.31 مليون نزيل في الفترة من مارس حتى نهاية يونيو من العام ذاته.

وتزامن الارتفاع المسجل في عدد النزلاء مع زيادة عدد المنشآت الفندقية «فنادق وشقق فندقية» التي عادت إلى العمل، إذ ارتفع عددها إلى 1032 منشأة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ929 منشأة في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.

يذكر أن خطط العمل الخاصة باستراتيجية تطوير قطاع السياحة والسفر، تستهدف رفع إسهام القطاع إلى 116.1 مليار درهم، أي ما يعادل 5.4% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع في عام 2027.

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