نصائح لتجنب الاحتيال المالي باستخدام البريد الإلكتروني للبنك

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

أحياناً يستخدم متعاملو البنوك البريد الإلكتروني للبنك، للدخول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية أو للتسوّق عبر الإنترنت.

لكن بنوكاً محلية حذّرت من أن مجرمي الإنترنت قد يرسلون بريداً إلكترونياً يبدو تماماً أنه من طرف بنك المتعامل، وقد يحتوي على رابط لموقع إنترنت مزيف، مشيرة إلى أنه عند محاولة تسجيل الدخول، سيتمكن المجرمون من سرقة كلمة المرور الخاصة بالمتعامل.

لذا نصحت البنوك بالتالي:

- إعداد واستخدام رمز التعريف الشخصي «PIN» على الهاتف المتحرك.

- ضبط إعدادات الهاتف المتحرك، بحيث يتم قفله تلقائياً، إذا لم تتم إعادة استخدامه خلال مدة خمس أو 10 دقائق.

- عدم القيام بحفظ كلمات المرور أو غيرها من المعلومات الحساسة على الهاتف بطريقة يمكن أن يفهمها أي شخص آخر.

- عدم حفظ رقم هاتف المنزل وعنوانه تحت اسم «المنزل» في قائمة جهات الاتصال.

- التنبه والحذر من رسائل البريد الصوتي والرسائل النصّية المزوّرة والاحتيالية.

- عدم الضغط على الروابط في الرسائل النصية قبل التحقق من مرسليها، لأن هذا قد يكون محفوفاً بالمخاطر.

- عند فقد الهاتف، يجب الإبلاغ مباشرة مزوّد الخدمة على فقدانه، ودون رقم الـ«IMEI» الخاص بهاتفك المتحرك، من خلال (طلب #06#* للحصول عليه)، لأن تقديمه لشركة مزوّد الخدمة سيسهل عملية تعطيل الهاتف في حال السرقة.

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