«عمومية دو» تقر توزيع أرباح بـ 15 فلساً للسهم عن النصف الثاني من 2020

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

وافقت الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 15 فلساً للسهم الواحد، عن النصف الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أمس، أنه بذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة للسهم عن عام 2020 إلى 28 فلساً، وبنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة في بيان، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن الجمعية العمومية التي عقدت اجتماعها عن بعد، الخميس الماضي، صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

كما صادقت على تقرير مدققي الحسابات عن تلك السنة، فضلاً عن مصادقتها على ميزانية الشركة، وحساب عن السنة المالية المنتهية.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن الجمعية العمومية أقرت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة مدققي الحسابات، عن السنة المالية المنتهية.

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