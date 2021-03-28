ارتفاعات جديدة بأسعار البنزين خلال إبريل المقبل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و «أي بلس 91» ارتفاعا في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر ابريل المقبل، وبقيمة تراوحت بين 16 و17 فلسا لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل ارتفاعا بقيمة بلغت سبعة مقارنة بأسعار شهر مارس الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتأتي الارتفاعات السعرية للشهر الثاني على التوالي بعدما سجلت خلال مارس زيادة وصلت 21 فلسا لليتر البنزين، و14 فلسا لليتر الديزل مقارنة بأسعار شهر فبراير الماضي.

وارتفع سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» من مبلغ 2.12 درهم، ليصل إلى 2.29 درهم، بزيادة 17 فلسا، فيما سجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» ارتفاعا من سعر 2.01 درهم، ليصل إلى 2.17 درهم بزيادة 16 فلسا، وارتفع سعر لتر «أي بلس 91» من 1.93 درهم إلى 2.15 درهم.

وحقق سعر لتر الديزل ارتفاعا من مبلغ 2.15 درهم لليتر ليصل إلى 2.22 درهم اعتبارا من بداية ابريل المقبل.

وكانت أسعار البنزين قد شهدت فترة من الاستقرار امتدت لنحو احدى عشر شهرا منذ شهر إبريل من عام 2020 وحتى شهر فبراير الماضي.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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