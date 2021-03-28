"موشنجيت دبي" تكشف عن عرض مميز مقابل 220 درهماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن "موشنجيت دبي"، أكبر منتزه ترفيهي مستوحى من "سينما هوليوود" في منطقة الشرق الأوسط، عن عرض مميز خلال عطلة عيد الفصح، يشمل تذكرة دخول لثلاثة أيام ولمرات غير محدودة مقابل 220 درهما مع هدية عند الحجز المبكر والمزيد من المرح.

ووفقا لبيان صادر اليوم، يمكن حجز تذاكر هذا العرض الخاص عبر موقع "موشنجيت دبي": (www.motiongatedubai.com)، أو عند البوابة أو من خلال مركز الاتصال على 800amazing (2629464).

وأفاد البيان، بأن أول 3000 شخص يحجزون تذكرة عطلة الفصح، سيحصولن على سلة من الهدايا محدودة الإصدار والتي تحمل علامة "موشنجيت دبي".



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