"إكسبو 2020 دبي" يعلق تجربة زيارة "تيرّا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مكتب "إكسبو 2020 دبي"، بأنه أغلق تجربة الزيارة المسبقة لجناح الاستدامة "لتيرّا"، مراعة لفترة الحداد على وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأشار المكتب في بيان إلى أنه سيُعلن عن تاريخ إعادة افتتاح التحربة من جديد في الوقت المناسب.

وأوضح أن الزوار الذين اشتروا التذاكر، سيتمكنون من استخدامها في يوم بديل، أو يمكنهم طلب استرداد الأموال عن طريق الاتصال بـ (800-EXPO) أو إرسال رسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني: (info@expo2020.ae).

وقال "إكسبو 2020 دبي": "تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإذ نعرب عن حزننا العميق، نتقدم بأصدق وأحرّ التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكومة دولة الإمارات، ومواطنيها، والمقيمين فيها".



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