«كوشر أرابيا» تبدأ الإنتاج في منشأة حديثة بـ «دبي وورلد سنترال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت شركة «كوشر أرابيا» Kosher Arabia، وهي مشروع مشترك بين «شركة الإمارات لتموين الطائرات» و«سي سي إل القابضة»، مرفقها الحديث في دبي، لتصبح من أوائل منتجي أطعمة الـ«كوشر» المسجلين والمعتمدين في دولة الإمارات.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن «كوشر أرابيا» باشرت عملياتها بفريق مكون من 20 متخصصاً في الطهي، تم تدريبهم على إعداد طعام الـ«كوشر»، والتعامل معه وتقديمه، لافتاً إلى توفير وجبات طعام «كوشر» طازجة وعالية الجودة للمتعاملين في قطاعات الطيران والضيافة والفعاليات في المنطقة، بما في ذلك معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأوضح أن منشأة «كوشر أرابيا» في «دبي وورلد سنترال»، جُهّزت بأحدث التقنيات، فيما تزيد طاقتها الإنتاجية على 2000 وجبة يومياً، مؤكداً أن الشركة تطبق جميع لوائح الصحة والسلامة لضمان بيئة آمنة للموظفين، مع الحفاظ على أعلى المعايير في نظافة الأغذية.

وبحسب البيان، تلتزم «كوشر أرابيا» باستخدام الموارد بطريقة مستدامة، والحد من التأثير البيئي لعملياتها في جميع الأنشطة، كما تستخدم الشركة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والمعدات الحديثة وأفضل الممارسات لـ«الإمارات لتموين الطائرات»، تقنيات موفرة للطاقة، وتعيد تدوير النفايات، وتقدم حلول تغليف مبتكرة وصديقة للبيئة. وقال المدير العام لـ«كوشر أرابيا»، مات ريكارد: «نتمتع بخبرات وتقنيات حديثة تتيح لنا ريادة السوق، وتقديم قوائم طعام مبتكرة للمتعاملين معنا في جميع أنحاء المنطقة، وسنعمل باستمرار على تقديم خدمات ومنتجات ذات مستوى عالمي من خلال حلول مبتكرة ومستدامة».

2000

وجبة يومياً الطاقة الإنتاجية لمنشأة «كوشر أرابيا».

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