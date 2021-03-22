«فلاي دبي» تطرح عروضاً للسفر ابتداءً من 755 درهماً

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أطلقت شركة «فلاي دبي» عروضاً إلى محطات دولية مختارة ضمن شبكتها، بأسعار مخفضة تبدأ من 755 درهماً لتذاكر الطيران، فضلاً عن باقات عطلات سياحية إلى وجهات في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا، وشبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط، ابتداءً من 1899 درهماً للفرد.

وتتوافر أسعار التذاكر على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، للحجز حتى الأول من أبريل 2021، للسفر حتى 30 سبتمبر 2021، وأكدت «فلاي دبي» أهمية الحجز مبكراً، وعبر الإنترنت، للاستفادة من هذه العروض.

وتبدأ أسعار التذاكر من 755 درهماً إلى وجهة «ثيروفانانثابورام» في الهند، ومن 925 درهماً إلى مومباي، مقابل 1000 درهم إلى العاصمة الأرمينية يريفان، فيما تبدأ أسعار التذاكر إلى العاصمة اللبنانية بيروت من 1555 درهماً، وإلى العاصمة الأردنية عمّان من 1845 درهماً، وإلى العاصمة الأذرية باكو من نحو 1700 درهم.

في المقابل، تشمل باقات العطلات التي تقدمها «فلاي دبي»: الإقامة في الفنادق، ووجبات الإفطار، وتذاكر ذهاب وعودة على الدرجة السياحية.

ويمكن لمسافري «فلاي دبي» الذين يبحثون عن عطلة، حجز هذه الباقات الخاصة بحلول 25 مارس 2021، للسفر بحلول 10 أبريل 2021.

وتبدأ أسعار الباقات إلى مدينة تبليسي الجورجية من 1899 درهماً، وإلى زنجبار من 2123 درهماً، فيما تبدأ أسعار الباقات السياحية إلى المالديف من 4149 درهماً.

وذكرت الشركة على موقعها الشبكي أن هذه العروض تتزامن مع عطلة الربيع، ويمكن الاستفادة منها للتخطيط لعطلة الصيف أيضاً، مشيرة إلى أن «سكاي واردز»، الذي يعد برنامج ولاء مشتركاً لمتعاملي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، يوفر للأعضاء مزيداً من الراحة والبساطة من خلال عملية ولاء واحدة، ومقياس واحد لكسب الأميال واستبدالها.

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