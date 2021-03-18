التصرفات العقارية في الشارقة تسجل 3.5 مليارات درهم خلال فبراير 2021

المصدر: أحمد الشربيني - الشارقة

قال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن قيمة معاملات التصرفات العقارية، خلال فبراير 2021، في الإمارة، وصلت إلى 3.5 مليارات درهم، من خلال 1818 معاملة.

وأوضح الشامسي، في تصريحات صحافية أمس، أن عدد معاملات البيع في الإمارة بلغ 457 معاملة، بنسبة 25.1% من إجمالي عدد المعاملات، فيما بلغ عدد معاملات الرهون 244 معاملة بنسبة 13.4% من إجمالي عدد المعاملات، ووصل عدد معاملات التصرفات الأخرى 1117 معاملة، بنسبة 61.5%.

وفي ما يتعلق بعدد المعاملات بحسب نوع العقار خلال فبراير الماضي، ذكر الشامسي أن عدد معاملات «الأراضي الفضاء» في الإمارة بلغ 170 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات «الأراضي المبنية» 140 معاملة، وعدد معاملات «الأبراج المفرزة» 147 معاملة.

وكشف الشامسي أنه تم، خلال شهر فبراير الماضي، إبرام صفقة استحواذ عقارية كبرى بين شركات التطوير العقاري العاملة في الإمارة بقيمة 690 مليون درهم، لإنشاء مشروع عقاري سكني فاخر على مساحة 19 مليون قدم مربعة، ما يعكس ثقة الشركات بالاستثمار والتطوير في الإمارة بطرح منتجات عقارية جديدة.

وأكد أن إمارة الشارقة تمثل بيئة جاذبة للاستثمار من قبل رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، ما انعكس إيجاباً على نمو السوق العقارية في الإمارة، خلال الفترة الماضية، على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وقال إن التطوير العقاري يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة، بسبب دوره المحوري في التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن التنوع في فئات المشروعات العقارية المطروحة، خلال الفترات الماضية، أسهم بشكل إيجابي في استقطاب عدد كبير من المستثمرين.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل على سن القوانين والتشريعات لحماية حقوق ملاك العقارات والمتعاملين في المجال العقاري بالإمارة، في وقت تتّبع فيه الدائرة أفضل الممارسات لابتكار طرق ووسائل حديثة وذكية للتواصل مع المتعاملين، كما أنها تسعى إلى تحقيق سياسات عملية، وقوانين تتم مراجعتها وتطويرها وتطبيقها من قِبل فريق عمل متخصص.

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