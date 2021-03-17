«موانئ دبي العالمية» تواصل توسيع محفظة أعمالها رغم «كورونا»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

واصلت مجموعة «موانئ دبي العالمية» توسيع محفظة أعمالها المتنامية من خلال توقيع عدد من الاتفاقات وصفقات الاستحواذ خلال العام الماضي والأشهر الأولى من العام الجاري، على الرغم من جائحة «كورونا»، في وقت قامت فيه «موانئ دبي العالمية المحدودة» بمناولة 19.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأخير من عام 2020، فيما ارتفع إجمالي كميات الحاويات بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وبنسبة 6.5% على أساس المقارنة.

وعلى أساس السنة المالية 2020، ناولت «موانئ دبي العالمية» 71.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بمعدل ثابت على أساس سنوي، وبزيادة بلغت 0.2% على أساس المقارنة المثلية.

أوكرانيا

ووفقاً لبيانات صادرة عن «موانئ دبي العالمية»، أعلنت المجموعة في يونيو العام الماضي عن استحواذها على حصة تبلغ 51% في محطة حاويات «تي آي إس»، بميناء يوزني في أوكرانيا، حيث يمثل المشروع الشراكة الثانية لـ«موانئ دبي العالمية» مع المساهمين في محطة حاويات «تي آي إس»، بعد أن كانت الشراكة الأولى ناجحة للغاية مع «بي آند أو ماريتايم أوكرانيا»، من خلال تقديم خدمات القطر في الموانئ البحرية الرئيسة على البحر الأسود في أوكرانيا.

كوريا الجنوبية

كما وافقت «موانئ دبي العالمية» في يوليو من العام الماضي على الاستحواذ على حصة بنسبة 60% في شركة «يونيكو» للخدمات اللوجستية الكورية الجنوبية، التي تأسست عام 2002.

وتتمتع الشركة بحضور عالمي واسع، بفضل فروعها الـ25 المنتشرة في 20 دولة، كما أنها تعد حالياً من كبرى شركات كوريا الجنوبية المستقلة في فئة وكلاء مبيعات وتعبئة ونقل الحاويات إلى الموانئ.

الهند

وفي أغسطس 2020، أعلنت شركة «يونيفيدر»، عبر منصتها في شبه القارة الهندية التي تمتلك «موانئ دبي العالمية» حصة الأغلبية فيها، استحواذها على عدد من شركات الخدمات الملاحية للمسافات البحرية القصيرة والمتوسطة. وتشمل تلك الشركات: شركة «ترانسوورلد فيدرز المنطقة الحرة»، وشركة «أفانا لوجيستيك المحدودة»، بما في ذلك شركتها التابعة.

كندا

وخلال سبتمبر أعلنت «موانئ دبي العالمية»، و«لا كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو)، وهي مؤسسة استثمارية عالمية، عن التوسع في استثماراتهما في مجال الموانئ ومحطات الحاويات، من خلال التزام جديد بقيمة 4.5 مليارات دولار أميركي (ستة مليارات دولار كندي)، الذي سيرفع الحجم الإجمالي للمنصة ليبلغ 8.2 مليارات دولار أميركي.

وتمتلك «موانئ دبي العالمية» حصة في المنصة بنسبة 55%، بينما تمتلك «لا كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» نسبة 45%.

كما استثمرت المنصة منذ إطلاقها في ديسمبر عام 2016 في 10 موانئ ومحطات حاويات على مستوى العالم، وعبر مراحل متنوعة من دورة حياة الأصول.

الدومينيكان

إلى ذلك، افتتحت مجموعة «موانئ دبي العالمية»، في نوفمبر 2020، مشروع توسعة المرسى الرئيس في محطة حاويات ميناء «موانئ دبي العالمية - كوسيدو».

ويمثل المشروع جزءاً من خطة الشركة للنمو في الدومينيكان، بهدف الإسهام بشكل مباشر في تحويل البلاد إلى مركز رئيس للخدمات اللوجستية في الأميركتين، حيث ستضيف التوسعة الجديدة 450 متراً للمرسى.

كما يرفع المشروع سعة الميناء بأكثر من الضعف من 1.2 مليون إلى 2.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.

السنغال

ووقعت «موانئ دبي العالمية» في ديسمبر 2020، اتفاقية مع حكومة السنغال، لتطوير ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة «ندايان»، يبعد عن الميناء الجديد عن الميناء الموجود حالياً بنحو 50 كيلومتراً.

ويأتي هذا في إطار الالتزام ضمن امتياز ميناء داكار، الذي تصل مدته 50 عاماً، على فترتين، مدة كل منهما 25 عاماً، تبدأ مع تدشين عمليات الميناء الجديد، وذلك حسب المُلحق الذي تمت إضافته إلى الامتياز الحالي الممنوح في عام 2017، إذ تعزز الاتفاقية الموقعة مع السنغال منافع امتياز ميناء دكار لمدة 50 عاماً، باستثمارات تناهز 4.15 مليارات درهم.

أنغولا

وخلال يناير من العام الجاري، وقّعت «موانئ دبي العالمية» عقد امتياز لمدة 20 عاماً مع حكومة أنغولا لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا، أكبر موانئ أنغولا.

وبموجب العقد، ستستثمر «موانئ دبي العالمية» نحو 700 مليون درهم (190 مليون دولار أميركي) خلال فترة الامتياز التي تمتد إلى 20 عاماً.

وتتضمن تلك الاستثمارات إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية، وإضافة معدات جديدة، بهدف الارتقاء بجودة العمليات حسب المعايير العالمية ورفع كفاءة المحطة.

لواندا

وبدأت مجموعة «موانئ دبي العالمية»، في مارس الجاري، تشغيل المحطة متعددة الأغراض في ميناء لواندا، إذ تم تسليم المحطة متعددة الأغراض إلى «موانئ دبي العالمية - لواندا» من قبل ميناء لواندا، بعد توقيع عقد امتياز لمدة 20 عاماً.

وتستثمر «موانئ دبي العالمي - لواندا» 190 مليون دولار لتحسين المحطة، ومساعدة أنغولا في تحقيق طموحاتها للنمو الاقتصادي، وجعلها مركزاً تجارياً على الساحل الغربي للمنطقة الجنوبية من إفريقيا.

60 سوقاً دولية

تعد مجموعة «موانئ دبي العالمية» مزود الحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، الهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، وتغطي القائمة الشاملة لمنتجاتها وخدماتها جميع نقاط الربط لسلسلة التوريد المتكاملة، بدءاً من المحطات البحرية والبرية، وصولاً إلى الخدمات البحرية والمجمعات الصناعية، إضافة إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

وتقدم تلك الخدمات عبر شبكتها العالمية المترابطة التي تضم 128 وحدة تجارية في 60 بلداً في ست قارات، ما يعكس حضورها في كل من الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة، على حد سواء.

ويضم فريق عمل المجموعة أكثر من 53 ألف موظف من 131 جنسية.

- المجموعة استحوذت على حصة 51% في محطة حاويات «تي آي إس» بميناء يوزني الأوكراني.

- 71.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً ناولتها «موانئ دبي العالمية» العام الماضي.

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