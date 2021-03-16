«ديتك» يدعم أصحاب الشركات الناشئة في «دول التعاون»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

وقع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، مذكرة تفاهم مع مجموعة «عقال» المتخصصة في الربط بين المستثمرين وأصحاب الأفكار الريادية في تمكين ريادة الأعمال في السعودية والبحرين، من أجل تعزيز ثقافة الاستثمار الجريء في المشروعات الناشئة، ودعم رواد الأعمال الشباب.

وتهدف المذكرة، حسب بيان صادر أمس، إلى تعزيز التعاون بين «ديتك» ومجموعة «عقال»، بهدف دعم أصحاب الشركات المبتكرة والجريئة في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومد جسور التواصل بينهم وبين قطاعات الأعمال المختلفة، وتعريفهم على نخبة من الخبراء والمختصين، وتسهيل عقد الاجتماعات والشراكات فيما بينهم، ومساعدتهم في الحصول على تمويلات ميسرة من المستثمرين الحريصين على تمويل الشباب من أصحاب الأفكار الواعدة.

ووقّع الاتفاقية كل من المدير المالي في سلطة واحة دبي للسيليكون ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا وريادة الأعمال في «ديتك»، وليام تشابل، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «عقال»، فارس الراشد، والمؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «عقال» في البحرين، خالد زين العابدين.

وبموجب المذكرة تدرج «ديتك» مجموعة «عقال» في قائمة شركائها الرئيسيين.

كما تعطي مجموعة «عقال» معاملة تفضيلية للمشروعات الناشئة ورواد الأعمال في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» خاصة خلال الفعاليات الافتراضية.

ويشارك الطرفان في فعاليات تشجيع الاستثمار الجريء، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لتسليط الضوء على أصحاب الشركات المبتكرة، وتعريف الشركات الاستثمارية و«المستثمرين الملائكة».

«ديتك» و«عقال»

يضم مركز «ديتك» أكثر من 900 شركة ناشئة من 72 جنسية.

ويوفر مساحات العمل المشتركة، ومسرعات العمل والإنتاج والبحث والتطوير، وفرص الفعاليات، إلى جانب خدمات التأسيس والدعم الرقمي المتكامل للأعمال، بما في ذلك التأجير، وإجراءات الترخيص، والحسابات المصرفية المؤسسية.

بدورها، تسهل مجموعة «عقال» الربط بين رواد الأعمال من الشباب والشابات الذين يمتلكون الشركات المبتكرة والمشروعات الواعدة وبين الممولين وذوي الإمكانات المادية الاستثمارية.

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