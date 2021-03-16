«الإمارات للألمنيوم» تحصل على «علامة المسؤولية الاجتماعية»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على «علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»، تقديراً لجهودها المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن الشركة تهتم بالمجتمعات المجاورة لها، وتلتزم بالتعاون الإيجابي مع المجتمعات المحلية أينما تعمل، ويركز فريق المسؤولية الاجتماعية في الشركة على دعم التعليم والحياة الصحية والتراث المحلي، بهدف إحداث تغيير في حياة الناس. بدوره، أثنى النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، هشام الشيراوي، خلال حفل التكريم الافتراضي، على جهود «الإمارات العالمية للألمنيوم» في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ودعم الاستدامة.

وأكد أن تكريم الشركة بعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في هذه الظروف التي أحدثتها جائحة «كورونا» يعكس التزامها التام، ووعيها بأهمية الممارسات المسؤولة في تعزيز الإنتاجية والأداء.

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