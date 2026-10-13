المنتدى الاقتصادي العالمي يختار شما بنت سلطان بن خليفة قائداً تنفيذياً لمسار مستقبل العلوم والاكتشاف والابتكار

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس لـ"فرونتير25" و"ذا كلايمت ترايب" و"أورورا50" و"تحالف من أجل الاستدامة العالمية - إيه جي إس" و"ريست مينا"، قائداً تنفيذياً لمسار مستقبل العلوم والاكتشاف والابتكار، أحد المحاور الستة للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي تنظم بالشراكة بين المنتدى وحكومة دولة الإمارات، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الحالي.

ويمثل هذا الاختيار شهادة دولية جديدة على الدور المحوري للقيادات الإماراتية في صناعة المستقبل، ويؤكد الدور القيادي والمؤثر للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رائدة فكر عالمي في الاستدامة والتغير المناخي، والأثر الاجتماعي والمسؤولية الثقافية، والعديد من المجالات المستقبلية المرتبطة بحياة الإنسان.

وقالت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: أعتزّ بهذا الاختيار من المنتدى الاقتصادي العالمي، وبما يتيحه لي من فرصة للتفاعل مع نخبة من الخبراء المتميزين، كلٌّ في مجال اختصاصه. لطالما آمنتُ بأن ما نتبادله من معارف وقصص يرسم ملامح المستقبل الذي نبنيه وتتعاظم أهمية ذلك اليوم أكثر من أي وقت مضى في سياق العمل المناخي، إذ يتمحور السؤال حول مدى سرعتنا في توسيع نطاق الحلول، ومدى إنصافنا في دعم الآخرين.

وأضافت: أتطلع إلى أن أشارك العالمَ ما نتعلّمه من عملنا في دولة الإمارات، وأن أوظّف هذه المنصة لمساعدة مزيد من الناس، من قاعات الدراسة إلى مجالس الإدارة، في أن يروا أنفسهم جزءاً من الحل.

وتمثل رئاسة المسارات المستقبلية التي ستشهدها الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، منصة لجيل جديد من القادة، توفر لهم الفرص للعمل معاً على بناء فرص جريئة في عالم متغير، مع بناء القدرة على المرونة والاستباقية في الاستجابة للأحداث غير المتوقعة.

وتربط هذه المبادرة الجديدة بين صناع القرار الحاليين وقيادات المستقبل، وتتواصل مهام قادة المسارات المستقبلية لمدة عام واحد، فيما يتاح لهم من خلال هذه المنصة، فرصة ممارسة دور قيادي فكري، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وتوظيف القدرة على حشد الجهود والجمع بين الأطراف المعنية، لدفع عجلة التقدم في موضوع محدد، بما يسهم في تكثيف الزخم وتعزيز التعاون لما بعد فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي اختار الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، ضمن مجتمع القيادات الشابة العالمية التابعة للمنتدى لعام 2023، ضمن أكثر 100 شخصية قيادية شابة عالمية مؤثرة في مختلف المجالات الحيوية.

وتمثل الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إحدى مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 90 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.

وتركز أجندة الاجتماعات على ستة محاور استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، الأمن والتاريخ، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.