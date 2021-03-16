«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلات موسكو وسيشل مارس الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الاتحاد للطيران» عن إطلاق عرض للسفر إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، بهدف تشجيع المسافرين على الاستمتاع بسفر من دون حجر صحي عند العودة إلى أبوظبي، وذلك عقب إضافة المغرب إلى «القائمة الخضراء»، في وقت أعلنت فيه عن استئناف الرحلات إلى العاصمة الروسية موسكو في 25 مارس الجاري، وإلى سيشل في الـ26 منه.

وأفادت «الاتحاد للطيران»، في بيان أمس، بأنه ومع مواصلة استئناف رحلاتها تدريجياً إلى مزيد من الوجهات عبر شبكتها، فسيتم استئناف الرحلات الإضافية التالية وفق القيود الدولية، وإعادة فتح كل سوق على حدة، مشيرة إلى استئناف الرحلات إلى العاصمة الروسية موسكو يوم 25 مارس الجاري، بواقع رحلتين أسبوعياً، وإلى سيشل يوم 26 مارس، بواقع رحلتين أسبوعياً. ولفتت الناقلة إلى إعادة جدولة الرحلة الأولى إلى تل أبيب، إلى السادس من أبريل 2021، بواقع رحلتين أسبوعياً.

وكانت «الاتحاد للطيران» أعلنت كذلك عن عرضها إلى الدار البيضاء، الذي يسري لمدة 24 ساعة فقط، عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني Etihad.com، لافتة إلى أن سعر التذكرة (ذهاباً وعودة) يبلغ 999 درهماً عند السفر من أبوظبي إلى الدار البيضاء على متن الدرجة السياحية.

وبحسب الشركة، يشمل العرض أول 500 مقعد فقط يتم حجزها بناءً على أسبقية الحجز، فيما بدأ الساعة 11 صباح يوم 15 مارس الجاري، وينتهي في تمام الساعة 11 صباح اليوم الثلاثاء 16 مارس (بتوقيت دولة الإمارات).

ولفتت إلى أن المسافرين الذين يحجزون تذكرة سفر خلال الفترة بين 16 و28 مارس الجاري، ستتاح لهم التذكرة على متن الدرجة السياحة بأسعار تبدأ من 1995 درهماً، وعلى متن درجة الأعمال بأسعار تبدأ من 9995 درهماً، فيما يمكنهم السفر في أي وقت خلال الفترة بين 24 مارس و30 يونيو 2021.

وأكدت «الاتحاد للطيران» أنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعياً باستخدام طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر»، تضم ثلاث درجات.

وشددت «الاتحاد للطيران» على أنها تتميز بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة، بفضل برنامج الصحة والسلامة، والتعقيم الصارم الذي تطبُقه على جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي.

- الناقلة تخدم وجهتي موسكو وسيشل برحلتين أسبوعياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news