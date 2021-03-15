أراضي دبي: 55 الف عقد إيجار جديد في دبي في شهرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن عدد عقود الإيجار المسجلة منذ مطلع عام 2021 حتى نهاية فبراير 96396 عقداً، 57% منها عقود جديدة، و43% عقود مجددة، حسب ما أوردته نشرة "علوم العقار" الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وأشارت النشرة التي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، أن عدد العقود الجديدة بلغ 54.930.33 عقداً، ايجارياُ وأن العقود التي تم تجديدها بلغ 41.438.667 عقداً إيجارياً.

وأوضحت النشرة إلى أن عدد المستثمرين العقاريين الجدد وصل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية فبراير إلى 3036 مستثمراً جديداً، أي ما نسبته 62% من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجّلين في ذات الفترة، فيما بلغ عدد المشاريع الجديدة التي سُجّلت في نفس الفترة 7 مشاريع.

وأظهرت النشرة مدى مرونة قطاع دبي العقاري منذ بداية العام 2021، وتكيّفه مع الظروف الراهنة المتعلقة بتفشي جائحة كوفيد-19، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالبيئة العقارية في الإمارة، وساهم في استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية منذ بداية العام لتصل إلى 14 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي.

وقد حقق شهر يناير 2021 رقماً قياسياً في عدد الرهونات العقارية، والتي بلغت 3007 رهونات عقارية، وهو العدد الأعلى من الرهونات على الإطلاق خلال شهر واحد فقط، حسب ما أوردته نشرة "علوم العقار"، كما سجّلت قيمة هذه الرهونات رقماً قياسياً جديداً بلغ 20.9 مليار درهم، وهي القيمة الأكبر على الإطلاق منذ أكتوبر 2016. وسجّل ذات الشهر أيضاً أعلى عدد تصرفات عقارية منذ مارس 2017، بعدد تصرفات وصلت إلى 6638 تصرفاً عقارياً، وصلت قيمتها إلى 29.4 مليار درهم، وهي القيمة الأكبر منذ يناير 2018.

وفي ذات السياق، سجّلت المبايعات العقارية نمواً بنسبة 17% خلال يناير 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، في حين وصلت قيمة الوساطة العقارية التي حققها الوسطاء العقاريين الفعالين في السوق العقاري إلى 84 مليون درهم خلال يناير 2021.

وسلّطت النشرة الضوء على أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل، ففي فئة الفلل تصدّرت ند الشبا الأولى خلال يناير 2021، يليها مناطق حدائق الشيخ محمد بن راشد، وادي الصفا 5، اليلايس 1، جميرا الأولى. أما في شهر فبراير فقد جاءت المناطق الخمس الأولى كالتالي: حدائق الشيخ محمد بن راشد، مجمع دبي للاستثمار الأول، وادي الصفا 7، الثنية الرابعة، وادي الصفا 5.

وفيما يتعلق بفئة الشقق، جاءت الصدارة خلال يناير كالتالي: مرسى دبي، الخليج التجاري، نخلة جميرا، برج خليفة، والثنية الخامسة. في حين جاءت أفضل خمس مناطق خلال فبراير كالآتي: مرسى دبي، الخليج التجاري، برج خليفة، ونخلة جميرا، ومنطقة المركاض.

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