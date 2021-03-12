125 مليون درهم صافي أرباح «شعاع كابيتال» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، أمس، عن موافقة مجلس إدارتها على بياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مشيرة إلى أنها سجلت وشركاتها التابعة «المجموعة»، خلال العام الماضي، صافي أرباح عائد على المساهمين بقيمة 125 مليون درهم، بزيادة نسبتها 168% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان أن أرباحها السنوية، قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك، وصلت إلى 349 مليون درهم، بارتفاع قدره 89%، مقارنة بعام 2019.

وأضافت أن الأصول المدارة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 14.1 مليار دولار (51.7 مليار درهم) بنهاية عام 2020، مدفوعة بالتقدم الذي أحرزته المجموعة في خططها الاستراتيجية، لزيادة إيراداتها المتكررة من خلال الأدوات الرأسمالية الدائمة.

وبيّنت «شعاع» أن ذلك أسهم إلى جانب التقدم الكبير في الكفاءة التشغيلية ومقاييس الربحية وتحقيق التآزر، في تسجيل المجموعة عائدات على حقوق الملكية بنسبة 8.5% في العام الماضي، وذلك بما يتماشى مع هدفها متوسط الأجل الذي أعلنت عنه سابقاً بخصوص العائد على حقوق الملكية الذي يراوح بين 7 و12%.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح على المساهمين للمرة الأولى منذ اندماج «شعاع كابيتال» ومجموعة أبوظبي المالية في عام 2019، وذلك بواقع ثلاثة فلوس للسهم بقيمة إجمالية تبلغ 76 مليون درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «شعاع كابيتال»، فاضل العلي، إن «(شعاع) قدمت في عام 2020 أداءً قوياً يرقى إلى مستوى التحديات التي شهدها العام».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»، جاسم الصديقي: «عندما وضعنا استراتيجيتنا للنمو في مثل هذا الوقت من العام الماضي، لم تكن جائحة (كورونا) قد اجتاحت العالم حينها، ورغم ذلك، تمكنا بفضل مرونة أعمالنا وتفاني موظفينا من مواصلة تنفيذها مُتحدين كل الظروف الاستثنائية».

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