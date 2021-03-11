73.8 % من سكان دبي دون الـ 40 عاماً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت إحصاءات ديموغرافية وحيوية، صادرة عن مركز دبي للإحصاء، أن نحو 73.86% من سكان الإمارة دون عمر الـ40 عاماً، فيما بلغ عدد السكان الذين تجاوزت أعمارهم الـ75 عاماً 11 ألفاً و116 نسمة، منهم 53 نسمة من المعمّرين الذين تزيد أعمارهم على 95 عاماً.

وأفادت الإحصاءات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن نحو 17.92% من إجمالي تعداد سكان الإمارة، البالغ ثلاثة ملايين و411 ألفاً و200 نسمة مع نهاية عام 2020، يندرجون ضمن الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً.

ووصل تعداد الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً إلى 611 ألفاً و437 نسمة، شكّل الذكور نسبة 74.4%، بعد أن وصل عددهم إلى 455 ألفاً و27 نسمة، مقابل 25.58% للإناث بمجموع 156 ألفاً و410 نسمات.

وحلّت الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً في المركز الثاني على قائمة بيانات السكان في دبي، لتشكّل نسبة 16.58% من إجمالي التعداد العام، شكّل الذكور نسبة 74.42% منهم، إذ وصل عددهم إلى 421 ألفاً و11 نسمة، مقابل 25.57% للإناث، بمجموع 144 ألفاً و668 نسمة.

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