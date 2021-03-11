دبي الذكية تستضيف جلسة افتراضية لـ «شبكة المدن العالمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت دبي الذكية، بالتعاون مع المفوضية التجارية في القنصلية العامة لكندا بدبي، ومجلس الأعمال الكندي، ومجلس الأعمال العربي الكندي، جلسة افتراضية بعنوان: «المجتمعات المتصلة.. دروس من دبي وكندا»، وذلك ضمن سلسلة حوارات «الشبكة العالمية للمدن الذكية».

واستعرض خبراء بمجال المدن الذكية من دبي وكندا، خلال الجلسة، المناهج الحالية للمجتمعات المتصلة والمدن الذكية التي تركز على الناس.

وسلطت الجلسة الضوء على تأثير التكنولوجيا في رفاهية الناس، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي للمدن المتصلة، إلى جانب الابتكارات في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وجعل السكان جزءاً في جميع عمليات التخطيط.

وقال مساعد المدير العام لدبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، إن «موضوع المجتمعات والمدن الذكية المتصلة، يكتسب قوة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر متوقع بالنظر إلى الارتفاع المستمر في التقنيات المتقدمة، التي أصبحت جزءاً مهماً في كل جانب من جوانب الحياة».

وأضاف: «لم ننظر أبداً إلى التكنولوجيا كهدف بحد ذاته، بل هي وسيلة لتحقيق غاياتنا، وأداة لتبسيط الإجراءات والمعاملات والخدمات، من أجل نشر السعادة بين المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة دبي».

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